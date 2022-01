Elev român admis cu brio la Facultatea de Drept din Glasgow, dezamăgit de sistemul din România. „Te poate distruge fără să aibă dreptate”

Radu are o poveste de viaţă impresionantă, în clasa a treia fiind diagnosticat cu cancer la ganglionii limfatici, o formă care afectează grav sistemul imunitar. Acel an aproape nu a existat pentru el din punct de vedere al învăţământului, făcând ore online, dar toate acestea l-au făcut mai puternic şi astfel a decis să fie voluntar la Spitalul pentru Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, încercând să întoarcă binele pe care l-a primit şi el, atâta timp cât a fost bolnav.

„M-am gândit să dau la facultate în străinătate de mic, dar nu a fost un gând final atunci, În clasa a zecea am decis să mers la un liceu internaţional, să dau Bacalaureatul internaţional, pentru a avea mai multe şanse să studiez în străinătate. Asta am făcut, iar la vară trebuie să dau BAC-ul internaţional. A fost o decizie luată la comun cu părinţii mei şi sper să fi fost decizia corectă. M-am mai gândit la Olanda şi Franţa, unde este mama mea, dar UK e o ţară şi cu renume educaţional, plus că limba engleză o stăpânesc destul de bine”, spus Radu Ciobanu.

În ciuda condiţiilor grele pentru străini din ultimii ani, din cauza Brexit-ului, Radu a ales UK şi a fost recompensat pentru asta. A fost declarat admis cu nota maximă la Glasgow, primind şi o bursă care îl va ajuta în anii de studiu.

„Am depus dosar la trei facultăţi. De la una am primit răspuns pozitiv, la una negativ, iar de la cealaltă încă aştept răspuns. Cred că voi alege Glasgow, la Drept. Am primit bursă şi mă ajută mult în condiţiile Brexit-ului. Nu am nicio facultate din România la opţiuni. Cât timp pot studia în străinătate, nu prea îmi doresc să o fac aici. Probabil nu mă voi întoarce după studii, pentru că sunt ţări diferite, materii diferite, e diferit Dreptul”, a mai spus elevul ieşean.

Radu spune că părinţii săi au fost încântaţi de alegerea făcută de el, în familie fiind deja exemplul mamei, care a avut curajul şi a plecat în străinătate la o vârstă înaintată.

„Dacă mama a avut curaj la vârsta ei, eu de ce nu aş avea la doar 18 ani? Am avut multe discuţii cu părinţii şi până la urmă am decis că cea mai bună mişcare pentru noi este aceasta. M-a ajutat mult faptul că m-am mutat la un liceu care se ocupă ce aceste chestiuni. Am fost informat de proceduri şi am fost ajutat să îmi fac dosarul, scrisori de intenţie şi altele. Am învăţat toate astea şi m-a ajutat mult”, povesteşte Radu.

„Sistemul din România te poate distruge”

Radu spune că în viitorul apropiat se imaginează a fi un avocat de succes şi îşi doreşte să nu mai depindă de banii părinţilor.

„Peste cinci ani vreau să fiu un avocat bun, care să nu mai aibă nicio problemă cu nimic. De asta trag cât mai mult, să ajung undeva sus. Obiectiv vorbind, mă văd mult mai bine decât în prezent pe plan personal. Visul meu de mic a fost să mă pot întreţine singur. Şi acum mi-aş dori, dar e greu. Sistemul din România mi se pare destul de închis. Îl privesc mai incorect, mai influenţabil decât în străinătate. Mă deranjează persoanele care profită de orice există în sistemul judiciar. E un sistem care are foarte multe legături. Dacă ai intrat şi un om e mai puternic decât tine, îţi poate face absolut orice. Te poate distruge fără să aibă dreptate”, mai spune Radu.

Părinţii sunt mândri de alegerea făcută

Părinţii adolescentului sunt alături de el şi îl susţin în toate demersurile, promiţându-i că îi vor fi alături financiar până la terminarea facultăţii. Deşi aceştia au urmat Medicina, sunt conştienţi de faptul că Radu trebuie să facă în viaţă ceea ce îi place cel mai mult.

„Mă bazez mai mult că va ajunge independent financiar după facultate, decât în timpul ei. Decizia noastră comună a fost să îl ajutăm. El să facă ce are de făcut cu şcoala şi noi să ne descurcăm financiar măcar până la terminarea facultăţii. Să nu depindă şi să ajungă ca în România să fie rezident tot plătit de părinţi. Alegerea a fost grea între Drept şi Medicină. Pentru că noi suntem medici amândoi, ar fi fost mai simplu să facă Medicină. Dar medicina este mai mult decât o simplă profesie. Nu poţi să o faci decât dacă chiar simţi asta. Alegerea a fost una bună”, spune tatăl lui Radu.

Deşi a studiat în România la două facultăţi, românul spune că dacă ar da timpul înapoi, ar lua aceeaşi decizie ca fiul său şi ar pleca în străinătate.

„Decizia de a alege România, Olanda sau UK a fost luată mult mai devreme, atunci când Radu a hotărât să renunţe la un liceu de prestigiu din Iaşi pentru unul cu predare în limba engleză. Decizia am luat-o cu cel puţin doi ani dacă nu cumva opt ani în urmă. Să joci în liga mică, să ne antrenăm între noi e ok, să fim buni în ceea ce facem e ok, dar când alţii din afară te apreciază şi îţi oferă şi o bursă, e deja vorba de altă ligă”, a mai spus tatăl elevului ieşean.

Mama copilului este de aceeaşi părere şi spune că toate sacrificiile făcute până acum nu au fost în zadar.

„Pentru noi este un vis îndeplinit, e o dovadă că tot efortul depus timp de 18 ani a meritat pe deplin. Toată investiţia în educaţia lui a atins acum scopul dorit. Ne dorim să fim sănătoşi, să îl putem sprijini în continuare, iar el să se bucure de tot ce a ales şi de noile perspctive care i se deschid”, a conchis femeia.

