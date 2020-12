Afaceri deschise în plină pandemie. Povestea cafenelei care încurajează donarea de sânge şi de plasmă FOTO

Pandemia de coronavirus i-a determinat pe câţiva tineri ieşeni curajoşi să înceapă afaceri, în ciuda riscurilor din această perioadă dificilă. Deşi folosesc metode noi de promovare, iar restricţiile impuse de autorităţi fac dificilă prezenţa clienţilor, ideile ingenioase ale antreprenorilor fac posibilă susţinerea economiei locale.

Noile afaceri fac parte din diferite domenii: de la cafenele la centre de sortare a hainelor.

De exemplu, la Iaşi, Edmond Moraru a avut curajul să deschidă un coffee shop în plină pandemie de coronavirus.

„Noi avem o prăjitorie şi am decis că ar fi bine dacă am avea şi un punct de desfacere pentru cafeaua noastră. Ne-am gândit să nu facem un chioşc clasic, ci am vrut să avem o variantă mai inovativă. Nu ne-a fost teamă să deschidem în perioada asta. Am fost încrezători. Ne mutăm locaţia zilnic. Maşina Noir Coffee ne permite să facem asta”, spune Edmond Moraru, antreprenor.

Noir Coffee Roasters FOTO Edmond Moraru

Tânărul a deschis Coffee Shop-ul Noir Coffee Roasters în urmă cu două săptămâni. S-a făcut remarcat prin faptul că a demarat campania „Duminică merg la vot”. Iubitorii de cafea au fost încurajaţi să meargă la vot şi răsplătiţi cu o cafea gratuită.

„Au venit oamenii. Ce m-a surprins pe mine cel mai mult a fost faptul că foarte mulţi ştiau de campanie şi ne-au arătat eticheta de pe buletin, dar au insistat să plătească. Au vrut să vină în susţinerea unei afaceri locale”, spune tânărul antreprenor.

Cafea gratuită pentru donatorii de sânge sau plasmă

Noir Coffee Roasters îşi propune să susţină atât economia locală, cât şi implicarea cetăţenilor în diferite activităţi de solidaritate, mai ales acum, în plină pandemie de coronavirus.

Motiv pentru care Edmond Moraru spune că vrea să demareze în perioada următoare o campanie de susţinere a celor care vor dona sânge sau plasmă.

„Ei donează, iar noi le oferim gratuit un produs pe bază de cafea. Doar aşa, împreună, putem să venim în sprijinul comunităţii”, a spus tânărul antreprenor în discuţia cu reporterul „Adevărul”.

Coffee Shop-ul Noir Coffee Roasters are un aer franţuzesc, elegant.

Coffee Shop-ul Noir Coffee Roasters FOTO Edmond Moraru

Povestea Noir Coffee Roasters

Noir Coffee Roasters s-a născut la Iaşi, orasul celor şapte coline şi parfum de tei. De aceea, fiecare pungă poartă cu mândrie numele acestui loc cu farmec aparte, cafeaua de specialitate fiind prăjită aici.