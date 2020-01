Un român de 59 de ani îngrozeşte Italia.  Şi-a distrus în bătaie iubita cu 26 de ani mai tânără, apoi i-a dat foc

Un bărbat de origine română în vârstă de 59 de ani din Carpendolo (Lombardia) este căutat de poliţia italiană, care are emis pe numele lui un mandat de arestare preventivă, pentru tentativă de omor deosebit de grav.

Potrivit informaţiilor din presa din Peninsulă, în noaptea de vineri spre sâmbătă, românul a încercat să-şi omoare concubina de origine ucraineană cu 26 de ani mai tânără.

Totul s-a întâmplat într-un apartament închiriat din cartierul Fusetto al localităţii amintite. Bărbatul a bătut-o crunt, cu pumnii şi cu picioarele, pe femeia de 33 de ani, iar după ce a văzut că aceasta nu mai mişcă a crezut că a ucis-o, aşa că a dat foc locuinţei şi a plecat într-o destinaţie necunoscută.

Oamenii legii sunt convinşi, după cum scrie publicaţia Giornale di Brescia, că românul a încercat prin incendiere să ascundă urmele faptelor sale.

Din fericire pentru victimă, însă, ţipetele din cursul scandalului şi fumul dens de după i-au alarmat pe vecinii cuplului, care au dat imediat alarma salvând-o pe femeie înainte să fie prea târziu.

Flăcările au fost stinse, iar pericolul ca incendiul să se întindă în restul clădirii a fost eliminat. Femeia a fost găsită întinsă pe podea, în stare gravă, fiind transportată de urgenţă la Spitalul Civil din Brescia unde medicii au declarat că va avea nevoie de aproximativ 30 de zile pentru a se reface după bătaia primită de la concubinul său.

Focul a distrus doar o parte a apartamentului care a fost sigilat în vederea continuării anchetei de carabinierii italieni. Bărbatul român este căutat în toată Italia, dar autorităţile nu exclud faptul că este posibil să fi părăsit deja această ţară, cu destinaţia România. Nu se ştie, deocamdată, din ce judeţ al ţării este originar.

Potrivit publicaţiei Giornale di Brescia, vecinii celor doi au declarat că nu este pentru prima oară când au avut loc violenţe în casa bărbatului român.

„Şi în luna aprilie s-a întâmplat ceva asemănător. Am auzit strigăte de ajutor care veneau din interiorul apartamentului. Soţul meu a urcat la etajul respectiv să vadă ce se întâmplă şi a găsit o tânără îngrozită, în stare de şoc. A chemat carabinierii, dar din câte ştiu eu nu s-a mai făcut nimic, pentru că nimeni nu a depus vreo plângere”, a mărturisit o vecină.

„Locuieşte aici cam de şapte ani – a declarat o altă vecină făcând referire la bărbatul român – niciodată nu am avut probleme cu el. În ultimul timp schimba cam des femeile pe care le aducea acasă”, a adăugat femeia.

„În jur de miezul nopţii am auzit câteva zgomote , dar nu am dat prea mare importanţă. La un moment dat însă a început să cadă tencuiala de pe tavan, am sărit speriaţi din pat şi am ieşit afară. Din fericire focul nu s-a extins, suntem toţi bine, numai că va trebui să dormim pentru ceva timp în sufragerie pentru că în dormitor nu va fi posibil”, au spus vecinii de dedesubt.