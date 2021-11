Procurorii fac cercetări pentru ucidere din culpă în cazul studentei moarte la Spitalul Judeţean Galaţi, diagnosticate greşit de medici

„La data de 16.11.2021, procurori din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârşirea infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. (2) din Codul penal, în cauza având ca obiect decesul numitei Anghel Mihaela, din municipiul Galaţi. S-a avut în vedere presupunerea că decesul a survenit urmare neacordării tratamentului medical de urgenţă şi a diagnosticării greşite de către personalul medical din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Galaţi”, transmite Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Galaţi.

Potrivit sursei citate, dosarul penal menţionat a fost înregistrat la Parchetul de pe lângă Judecătoria Galaţi.

Ulterior, cauza a fost preluată, prin ordonanţa procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Galaţi, de către această unitate de parchet, în vederea efectuării urmăririi penale.

„În cauză a fost a fost dispusă începerea urmăririi penale in rem sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, prevăzută de art. 192 alin. (2) din Codul penal”, au anunţat procurorii.



Mihaela Anghele, o tânără de de 21 de ani, studentă la Facultatea de Medicină, a ajuns la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Galaţi cu dureri mari de spate, în zona lombară. Acolo, i s-au pus două diagnostice greşite, fiind trimisă acasă de două ori de cadrele medicale. Mama fetei povesteşte calvarul prin care aceasta a trecut.

„Fata mea a acuzat nişte dureri de spate şi pe 28 octombrie, într-un puseu de durere a ajuns la Urgenţe cu salvarea. Am aşteptat şase ore până să i se pună un diagnostic. I s-a spus că are lombosciatică, fără ca medicul să se apropie de ea. Un diagnostic greşit. Ne-au trimis acasă cu tratament, însă durerile nu s-au oprit. Vineri, fata mi-a spus: <Mami, mami, mă doare>. Sâmbătă dimineaţă , pe 30 octombrie, pe la ora 10.00, am venit din nou la urgenţe. O asistentă de acolo ne-a spus: <Pentru o durere de spate veniţi iar?> Doctorul care a fost chemat i-a pus acelaşi diagnostic, dar tot de la distanţă”, povesteşte Carmen Anghele, mama victimei.

Mama: Avea dureri groaznice, iar chirurgul i-a spus că se alintă

Cu dureri groaznice, tânără a plecat din nou acasă. Starea de sănătate s-a agravat şi mai mult, iar duminică dimineaţa, mergând la baie a descoperit o umflătură în zona anusului. Mama a chemat ambulanţa şi au mers din nou la Urgenţe.

„Iniţial, au spus că lombosciatică are, până când i-am arătat doamnei doctor o poză cu umflătura. Atunci, s-a schimbat la 180 de grade şi a spus: chemaţi repede chirurgul, pentru că fata asta are abces perianal şi o să moară. De acolo a început calvarul. A chemat un medic chirurg, care nu s-a purtat foarte profesional cu ea, după părerea mea. Ea avea dureri groaznice şi i-a spus fetei că se alintă. M-a dat afară din cabinet. Ea având dureri mari, nu a putut sta la consult. S-a supărat, a aruncat mănuşile. Eu i-am zis să-i dea un un calmant, poate o ajută... şi atunci a început să ţipe la mine. Apoi, i-a spus fetei: dacă nu te operez, o să mori. Ea, când a auzit aşa ceva, s-a speriat, a căzut pe o băncuţă de lângă ea, s-a învineţit la gură şi-mi spunea: Mami, mami, nu mă lăsa!. Atunci, eu am luat-o acasă, pentru că mi-a fost milă de ea şi pentru că nu a vrut să mai rămână. Acasă a început să vomite şi să facă febră, aşa că a mers din nou la Urgenţe”, povesteşte îndurerată mama fetei.

Fata avea frisoane, am cerut o pătură, nu mi-au adus nimic

Cu dureri cumplite, Mihaela a fost nevoită să aştepte o zi întreagă rezultatul testului PCR. Avea frisoane şi temperatură mare, însă cu toate acestea nimeni nu a venit să-i aducă o pătură. „Am aşteptat ore în şir rezultatul la testul PCR. Fata avea frisoane, am cerut o pătură, nu mi-au adus nimic. M-am dezbrăcat de haine, am pus hainele peste ea, m-am pus şi eu peste ea să o încălzesc. Am cerut un termometru asistentelor. Mi-au spus că o să-mi aducă, dar nu au mai venit. Ca să nu le mai deranjez, au tras un paravan.”, spune mama fetei.

A urmat operaţia, iar rezultatele au fost dezastruoase, fiind descoperite mai multe bacterii. Rudele fetei au cerut inclusiv transferul la alt spital, dar au fost refuzaţi deoarece pacienta nu este transportabilă. Pe 14 noiembrie, după zile întregi de suferinţă, Mihaela a murit.

„Luni dimineaţă m-au sunat şi mi-au spus că fata este în stare foarte critică şi nu ştiu dacă scapă cu viaţă. Mi-au spus că e nevoie de o altă operaţie abdominală. Duminică la ora 11.00, analizele ei erau bune, iar după operaţie analizele era dezastruoase… iar a doua zi au început să-i apară Ecoli şi Klebsiell, i-au cedat organele, au intubat-o”, spune Carmen Anghele.

Îndurerată, familia fetei a făcut plângere la spital şi cere să i se facă dreptate. „Pacienta a fost internată în spitalul nostru, unde a beneficiat de toate îngrijirile medicale şi investigaţiile necesare. Din păcate, evoluţia a fost nefavorabilă. Pe toată durata internării s-a ţinut legătura cu mama pacientei şi, în momentul de faţă, ne pare nespus de rău de pierdere suferită. Sesizarea care a fost depusă şi urmează să fie analizată”, a declarat Violeta Şapira, reprezentantul Spitalului Judeţean.

