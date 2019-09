Premieră „Rock Art Show”: O poveste cu pitecantropi într-o montare complexă pe scena Dramaticului gălăţean

„ Rock Art Show” este „un mini-serial pre-istoric şi post-teatral” după „Desene rupestre”, de Dumitru Solomon, în montarea tinerei regizoare Ciocîrlan, aflată la prima colaborare cu Teatrul Dramatic „Fani Tardini”. În distribuţie: Vlad Volf, Vlad Ajder, Adelin Ilie, Cristina Uja-Neagu, Corina Borş, Flavia Călin, Elena Ghinea, Ciprian Braşoveanu.

Construit pe structura unui serial TV comprimat într-un spectacol de o oră şi jumătate, „ Rock Art Show” este o producţie complexă atât din punct de vedere artistic, incluzând secvenţe de teatru, dans şi pantomimă, cât şi din punct de vedere tehnic, folosind videoproiecţii, animaţii, amplificare, supratitrare etc.

„E modalitatea prin care eu vreau să dialoghez cu spectatorul şi să îi ofer tot felul de propuneri pe o temă, de pildă, ce ne diferenţiază pe noi de strămoşii noştri? (…) Povestea spectacolului se desfăşoară pe două planuri. Există un plan al preistoriei, al pitecantropilor, pentru că subiectul se învârte în jurul oamenilor din preistorie sau, mai degrabă, a felului în care noi le percepem existenţa. Acest plan este vizual şi fizic. Al doilea plan este cel al oamenilor moderni, al speakerilor, cei care narează, ca un voice over, fiecare episod în parte. Un plan auditiv. Nu îi vedem, dar îi auzim. Ne sunt şi nu ne sunt aproape, în acelaşi timp”, a declarat Ciocîrlan într-un interviu acordat pentru site-ul Dramaticului gălăţean. Spectacolul „ Rock Art Show” este tragicomedie, are o durată de o oră şi jumătate şi nu are pauză. Detalii despre spectacol pot fi găsite aici. Biletele pentru premieră pot fi cumpărate de pe bilete.fanitardini.ro sau de la casa de bilete a Teatrului Dramatic „Fani Tardini”.

Despre autor

Dumitru Solomon a fost un dramaturg, eseist şi cronicar român născut în Galaţi în 1932. A scris piese de teatru, eseuri, romane şi cronici teatrale şi a fost profesor de dramaturgie la Academia de Teatru şi Film (în prezent, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I. L. Caragiale” Bucureşti). A decedat în 2003 în Bucureşti.

Despre regizor

„ Rock Art Show” este al cincilea spectacol din cariera regizoarei Ciocîrlan, care a mai montat la Teatrul Naţional „I. L. Caragiale” Bucureşti, Teatrul Excelsior Bucureşti şi Teatrul Naţional „Marin Sorescu” Craiova. A cules lauri pentru regie la numeroase festivaluri de teatru din ţară, inclusiv la Festivalul Naţional de Comedie de la Galaţi, unde a obţinut Premiul special al juriului la ediţia din 2017 pentru spectacolul „Ei, şi?”.

Rock Art Show

După „Desene rupestre” de Dumitru Solomon

Regia artistică: Ciocîrlan Distribuţia: Vlad Volf, Vlad Ajder, Adelin Ilie, Cristina Uja-Neagu, Corina Borş, Flavia Călin, Elena Ghinea, Ciprian Braşoveanu

Adaptarea scenică: Daniel Buglea şi Ciocîrlan

Scenografia: Clara Pop

Asistenţă scenografie: Elena Neagu Ştefan

Mişcarea scenică: Mariana Gavriciuc

Lighting design: Daniel Buglea

Sound design şi muzica originală: Adrian Piciorea

Graphic & video design: Karla-Maria Broşteanu

Foto: Albert Dobrin

