Mărturisirea amară a medicului român agresat de un interlop: „Ţara asta se transformă încet-încet într-o hazna”

Reputatul medic Costache Botezatu (68 ani) şi-a exprimat public amărăciunea pentru faptul că societatea românească alege tot mai des să-i jignească şi să-i umilească pe oamenii educaţi şi, în acelaşi timp, să ridice în slăvi impostura şi proasta creştere.

Medicul ginecolog din Galaţi a stârnit controverse mari pe reţelele de socializare după ce, la începutul lunii martie, a postat pe Facebook imagini surprinse de camerele de supraveghere de la clinica MedLife, în care se vedea cum este agresat de un tânăr. Din filmare se poate observa cum dr Botezatu este îmbrâncit cu violenţă şi trântit la pământ, în cădere lovindu-se cu capul de un birou.

Ulterior s-a aflat că agresorul are 23 de ani şi este un cunoscut „monden” care trăieşte în lux (are o vilă de o jumătate de milion de euro, mai multe maşini foarte scumpe samd) deşi oficial – adică impozabil - are venituri declarate insignifiante. Tânărul cunoscut sub numele de Cristi Spaidăr face parte dintr-o reţea interlopă ce alimentează cu „marfă” piaţa sexului din Elveţia şi Austria.

Deşi din reconstituirea împrejurărilor care au dus la agresarea medicului a rezultat că vinovat este tânărul de 23 de ani (care, de altfel, a şi fost amendat de poliţişti, iar pe numele lui s-a deschis un dosar penal) reacţia celor care au postat la mesajul iniţial al medicului (au fost mii de comentarii şi mii de redistribuiri) a fost stupefiantă. Marea majoritate a comentatorilor au ales să îi ia apărarea interlopului şi să-l jignească (uneori în termeni mizerabili) pe medic.

Halucinant, totul s-a transformat într-un soi de proces public împotriva medicilor din România şi într-o pledoarie pentru dreptul celorlalţi să-i umilească, să-i bată, să-i ucidă. Dezamăgit de reacţia oamenilor, dr Botezatu a şters postarea cu imaginile şi a revenit apoi cu un mesaj tulburător.

„Cu tristeţe am constatat un fapt pe care doresc să vi-l împărtăşesc. Nu mai suntem o societate normală, nu ne vom mai face bine niciodată. Ţara asta se transformă încet-încet într-un pustiu intelectual, într-o hazna în care numărul analfabeţilor, agramaţilor, golanilor, curvelor, violatorilor, traficanţilor de droguri şi carne vie, tâlharilor şi hoţilor cu sau fără gulere albe, a sfertodocţilor şi a pegrei nu numai că nu scade ci creşte în proporţie geometrică! Am decis să închid postarea clipului agresiunii a cărei victima am fost”, a scris medicul pe pagina personală de Facebook.

El explică şi motivul. „Vă rog să mă credeţi că m-am îngrozit de comentariile primite. Din peste 2.000 de comentarii cel puţin 2/3 conţin acuzaţii la adresa medicilor! Ar fi fost şi pentru voi interesant să vedeţi cum suntem priviţi şi ce ni se doreşte – puşcărie, mutilare, moarte”.

„România mai este o ţara normală? Merităm să fim în Europa, o societate normală, educată? Dacă ar fi fost o proporţie de 10-15% de asemenea postări aş fi înţeles. Dar peste 75%?!? Am realizat prăpastia care se cască între slujitorii unei profesii şi restul populaţiei - o populaţie îndobitocită, manipulată de politicieni şi de mass-media incultă, dornică de senzaţii tari şi sânge (şi ce poate fi mai atractiv pentru vulgul decerebrat decât sângele de medic?)”, mai scrie medicul.

„Ar fi fost şi pentru voi o lecţie: amară dar absolut necesară! Să nu vă mai faceţi iluzii că situaţia se va remedia. Această stare de lucruri realizată în 30 ani nu se poate remedia decât în alte zeci de ani şi doar de către o societate dispusă să facă nişte eforturi supraomeneşti pentru a recâştiga respectul, nu numai al doctorilor ci şi a altor minţi luminate. O societate educată se realizează într-un timp mult mai lung decat distrugerea ei. Şi nu ştiu câţi mai au puterea să lupte pentru asta, nu ştiu câţi din cei care vin vor mai rămâne în ţară”, a adăugat dr Costache Botezatu.



