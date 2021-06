Cum a ajuns un bărbat să facă artă din oase de peşte. „Un prieten bucătar îmi procură materia primă” VIDEO

Viorel Vasile este un fost militar în vârstă de 61 de ani. Este din Tulcea şi a început să facă tablouri din oase de peşte din 2017. A descoperit această pasiune după un accident în urma căruia nu a mai putut sculpta în lemn.

„M-am îmbolnăvit de cancer la colon, apoi am fost nevoit să mă pensionez mai devreme din cauza unei parapareze spastice. (...) Cu oasele de peşte a pornit dintr-o întâmplare. Am văzut prima dată o vecină şi am văzut un obiect abstract făcut din oase de peşte. Aşa mi-a venit ideea şi am început să lucrez cu oase de peşte. Cele mai multe le-am dăruit prietenilor, rudelor, Am făcut diverse obiecte de la flluturi, flori, păsări. Începutul a fost oarecum timid, însă m-am perfecţionat, sunt autodidact”, spune Viorel Vasile.

Materia primă pentru confecţionarea operelor şi-o procură de la un prieten bucătar. Acesta îl sună de fiecare dată când găteşte şi îi rămân oasele de la peşte. Procesul prin care trec oasele înainte de a fi folosite este unul complicat. Bărbatul tratează oasele, le fierbe, apoi începe să le dea viaţă, transformându-le în opere de artă. Procedura poate dura chiar şi două luni.

„Oasele se fierb, apoi le pun într-un amestec de apă şi detergent şi se lasă două săptămâni la macerat. Urmează o spălare cu clor, apoi iar cu detergent. Trebuie ca atunci când le clătesc să nu mai aibă steluţe de grăsime”, povesteşte artistul.

Până în momentul de faţă, a reuşit să creeze peste 620 de tablouri. Rama lor este confecţionată din materiale reciclabile. „Suporţii le realizez din cartoane, materiale reciclabile. Le dau cu un adeziv şi cu un şpaclu de pictură dau culoare. Cred că este unic, nu am mai văzut aşa ceva la nimeni până acum”, spune Viorel Vasile.

Operele lui Viorel Vasile sunt recunoscute şi la nivel internaţional, el fiind membru într-o Asociaţie Internaţională a Artiştilor Plastici. „Baroneasa Jiselda Salbu a văzut lucrările mele pe Facebook, Youtube şi mi-a propus să colaborăm. Prima temă pe care am avut-o a fost <<Violenţa domestică>> şi am realizat o lucrare din traforaj, cu doi copii care merg în ploaie. Cei doi copii sunt eu şi sora mea. Luna aceasta avem tema: omagiul adus Africii. Din păcate, Uniunea Naţională a Artiştilor Plastici din România nu mă recunoaşte deoarece nu am studii. Am fost refuzat. A fost o mică dezamăgire, dar eu merg mai departe”, mărturiseşte artistul.

Viorel Vasile se află la a doua sa expoziţie personală, în contextul în care până acum a donat mare parte din lucrările realizate. Expoziţia inedită din oase de peşte are loc zilele acestea la Galaţi. Vizitatorii pot admira fluturi, flori, păsări sau peşte, toate confecţionate din oase de peşte. Expoziţia „Un artist dunărean” va fi deschisă până în decembrie 2021.

