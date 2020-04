VIDEO Bătrâni izolaţi la domiciliu dintotdeauna, vizitaţi acasă de poliţişti. Oamenii legii le-au dus şi daruri de Paşte

Poliţiştii din Vrancea au continuat acţiunile umanitare din preajma sărbătorilor Pascale şi au mers la bătrânii dintr-un cătun uitat de lume, Poiana Stoichii.

Nu s-au dus cu mâna goală, ci cu daruri achiziţionate din banii cu care au contribuit cu toţii, aducând în acest mod un stop de fericire pe chipurile bătrânilor.

"Pentru că bunicii sunt, în amintirile celor mai mulţi dintre noi personaje de poveste, care ne mângâie sufletele, ne iubesc şi ne sfătuiesc întotdeauna necondiţionat, am decis să îi vizităm în locuri frumoase, uitate de timp şi de probleme. Astfel, din fondurile proprii, au fost cumpărate alimente, sucuri, produse de igienă şi petrol lampant. Am constatat cu bucurie că în aceste momente, sus, la munte, oamenii au stat “izolaţi la domiciliu” de-o viaţă, izolarea în mijlocul naturii fiind cea care le-a oferit puterea ca la 80 de ani să îşi sape singuri grădina. Au fost suficiente doar câteva minute în preajma acestor oameni pentru a ne aminti că se poate supravieţui cu puţin, atâta timp cât există credinţă, respect şi răbdare. Pentru a nu fi nevoiţi să se îndepărteze de locul de domiciliu în această perioadă, ne-am gândit să le oferim acestora un mic ajutor, astfel încât ei să rămână acasă, în siguranţă! Am plecat astfel de la Vintileasca cu linişte în suflet, lăsând în urmă un strop de bucurie şi rugăciuni pentru zile mai bune", potrivit IPJ Vrancea.