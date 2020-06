Un primar din Vrancea a învins Agenţia Naţională de Integritate la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Procesul a durat patru ani

Primarul comunei Răstoaca, David Chiriţă, a câştigat procesul cu Agenţia Naţională de Integritate şi poate să candideze, cel mai probabil în toamnă, fără emoţii, pentru un nou mandat de primar.

Emoţii care au durat patru ani, din momentul în care ANI a descoperit că se află în incompatibilitate, situaţie confirmată iniţial şi la Curtea de Apel Galaţi. Doar că în apelul judecat la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Chiriţă a reuşit să dea peste cap argumentele inspectorilor de integritate.

“Casează sentinţa atacată şi rejudecând, Admite acţiunea formulată de reclamant. Anulează Raportul de evaluare nr. 13977/G/II/29.03.2016 emis de pârâta Agenţia Naţională de Integritate. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 9 iunie 2020”, se arată în decizia Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

“A fost o perioadă grea, deşi ştiam de la început că nu trebuie să am probleme. La Curtea de Apel Galaţi am pierdut, dar acum s-a făcut dreptate la Înalta Curte. Am o mulţime de proiecte pentru comună”, ne-a declarat David Chiriţă.

În luna martie a anului 2016, când Chiriţă era viceprimar al comunei, inspectorii de integritate l-au acuzat pe edil că s-a aflat în stare de incompatibilitate timp de 9 luni, din aprilie 2013 până în ianuarie 2014, întrucât a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi administrator al unei firme. Edilul s-a apărat şi a spus nu numai că nu a făcut nici un fel de afaceri cu primăria pe care o conduce astăzi, dar şi că procedurile prin care a ieşit în final din firmă au fost mai greoaie.

David Chiriţă a câştigat mandatul de primar al comunei Răstoaca în vara anului 2016, din partea PNL.