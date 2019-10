Prinţul Mihai Ghyka şi renumitul scriitor Igor Bergler, invitaţii Târgului de Carte de la Focşani. Ce alte evenimente vor mai avea loc în cele patru zile dedicate cărţii

Manifestările Târgului de Carte vor avea loc în perioada 31 octombrie – 3 noiembrie, la Sala Balada a Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei”. Deschiderea Târgului de Carte va avea loc joi, 31 octombrie, la ora 10.30.

Târgul de carte va cuprinde momente de suflet dedicate celebrării cărţii şi lecturii, întâlniri cu scriitorii, vernisări de expoziţii, lansări şi prezentări de carte, ateliere pentru părinţi şi copii, ateliere interactive de lectură, întâlniri cu nume sonore ale culturii naţionale şi locale, toate având ca punct de referinţă lectura şi lumea cărţilor.

La această ediţie a Târgului de carte de la Focşani vor participa edituri locale şi naţionale, cunoscute publicului, ce vor pune la dispoziţia comunităţii noutăţile editoriale ale acestui an, la preţuri promoţionale, între care: Art, Litera, Humanitas, Niculescu, Tritonic, Arco Iris, Diana Press – Proema, Saeculum I.O., Salonul Literar, Terra şi Cuvîntul . Între invitaţii de onoare ai Târgului se numără Prinţul Mihai Ghyka, descendent al domnitorului Grigore Ghica şi renumitul scriitor Igor Bergler. Partenerii Bibliotecii Judeţene în cadrul Târgului de carte, ediţia a XVI-a, sunt: Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei”, Casa de Cultură „Constantin C. Giurescu” Odobeşti, Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia”, Muzeul Vrancei şi Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu” Odobeşti.

PROGRAM

Joi, 31 octombrie 2019

Loc de desfăşurare: Sala Balada a Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei”

Ora 10.30 Deschiderea Târgului – Discursuri oficialităţi

Ora 11.30 Recital - Corul de Cameră PASTORALA

Conferinţă - Cărţi şi generaţii în familia Prinţului Mihai Ghyka

Invitat special: Prinţul Mihai Ghyka, descendent al domnitorului Grigore Ghica

Ora 12.00 „Poveşti şi ghicitori de la bunica” – Atelier susţinut de Victoria Furcoiu, de la Editura Arco Iris Braşov

Ora 13.45 Vernisajul expoziţiei „ÎnSEMNE pentru Anul Cărţii” – realizată de bibliotecarii Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea

Ora 14.00 Vernisajul expoziţiei de caricaturi „Lumea în metafore”

Expune: Constantin Pavel, artist plastic

Prezintă: dr. Romeo-Valentin Muscă, directorul Casei de Cultură „Constantin C. Giurescu” Odobeşti

Ora 14.00 Lansare şi prezentare de carte – Editura Terra

Prezintă: conf. univ. dr. Costică Neagu, preşedintele Asociaţiei „Simion Mehedinţi„ Vrancea şi dr. Romeo-Valentin Muscă, directorul Casei de Cultură „Constantin C. Giurescu” Odobeşti

Simion Mehedinţi. Altă creştere. Şcoala muncii (ediţia a XI-a)

Vasile N. Taftă. Pe un picior de plai. 90 de ani de la naştere

Ion Răduţa. Soveja între realitate şi amintire

Nicolae Jechianu. Ţara Tudorei Vrâncioaia

Aurel Sava. Documente Putnene (ediţia a III-a)

Simion Mehedinţi. Caiete (vol. IV)

Spiru Constantinescu. Soiul sacru al Podgoriei Odobeştilor

Nicolae Diaconu. Din ziare adunate

Teodor Burada. Testamentul meu

D. Constantinescu-Mirceşti. Documente Vrâncene (ediţia a II-a)

Ion Ionescu de la Brad. Agricultura română din Judeţul Putna (ediţia a II-a)

Costică Neagu (coordonator). Dicţionarul academicienilor vrânceni

Simion Mehedinţi. Duminica Poporului (vol. III)

Ionel Mony Constantin. Odobeştii din sufletul meu

Ora 16.00 Lansare carte

Janine Vadislav. Satul-erou Mărăşti, în memoria colectivă. Editura Terra, 2018.

Cu participarea doamnei prof. de istorie Luminiţa Iliescu, fiică a satului Mărăşti

Ora 16.45 Lansare de carte – Editura Bogdania

Prezintă: Ionel Marin, directorul Editurii Bogdania

Genoveva Simona Mateev. Rugul aprins sau fericirea de a-ţi vedea visul împlinit

Catrina Danciu. Doruri nestinse. Poezii populare

Ora 17.00 „Dăruim comori” – Atelier de citire, joacă şi dezvoltare personală susţinut de Irina Chiriac, psiholog şi logoped

Ora 18.00 Lansare de carte – Editura Salonul literar

Prezintă: Culiţă Ioan Uşurelu, directorul Editurii Salonul literar

Lăcrămioara Văsuianu-Apostu. Constelaţia sufletului

Corina Pendus. Vinovată de a scrie

Petrache Plopeanu. Mituri cotidiene

Elena-Nina Plopeanu. Moirele şi alte povestiri

Constanţa Cornilă. Acustica timpului

Geanina Bîrlădeanu. Lumină din Tabor : poezii

Vineri, 1 noiembrie 2019

Loc de desfăşurare: Sala Balada a Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei”

Ora 10.00 „Poveşti şi ghicitori de la bunica” – Atelier susţinut de Victoria Furcoiu, de la Editura Arco Iris Braşov

Ora 11.30 Întâlnire cu Rostogol – Atelier de lectură şi desen

susţinut de Lavinia Branişte, autoarea seriei Rostogol

Loc de desfăşurare: Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia” Focşani

Ora 12.00 Lansare de carte – Prezintă: dr. Romeo-Valentin Muscă, directorul Casei de Cultură „Constantin C. Giurescu” Odobeşti

Teodor Burada. Testamentul meu,Editura Terra, 2019.

Loc de desfăşurare: Casa de Cultură „Constantin C. Giurescu” Odobeşti

Ora 12.00 „Poveşti şi ghicitori de la bunica” – Atelier susţinut de Victoria Furcoiu, de la Editura Arco Iris Braşov

Ora 14.30 Lansare de carte

Adriana Măimăscu. Memorator de limba şi literatura română pentru examenul de Bacalaureat, Editura Taida, Iaşi, 2019.

Ora 16.00 Eveniment cultural dedicat „Anului Cărţii în România” – Moderator: dr. Teodora Fîntînaru

Din program:

Sesiune de autografe cu scriitorul Igor Bergler

Recital - Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei”

Prezentarea proiectelor: Lumina risipeşte întunericul – Cărţi audio DAISY pentru nevăzători, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional şi Biblioteca muzicală Braille, finanţat prin programul Raiffeisen Comunităţi.

Proiectele sunt derulate de Fundaţia „Cartea Călătoare” în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea.

Prezintă: Mircea Bucur, preşedinte al Fundaţiei „Cartea Călătoare”

„Pactul pentru Carte”: Dialog despre lectură, biblioteci şi cărţi

Prezentarea Proiectului „Copiii români au nevoie de cărţi în limba maternă!” al Asociaţiei „Cărţi deschise” – donaţie de cărţi în limba română, pentru copiii din oraşul Borgaro Torinese - Italia

Invitaţi:

Igor Bergler, scriitor, regizor, realizator de televiziune, critic de film

Delegaţia din Borgaro Torinese – Italia:

Claudio Gambino, primar al oraşului Borgaro Torinese

Lucrezia Russo, director al Institutului Comprensivo „Eduardo Defassi”

Eugenio Bertuol, responsabil cultural

Sandra Rainero, director al Bibliotecii „Gianni Rodari”

Barbara Ongari, profesor

Natalia Elinoiu, preşedinte al Asociaţiei „Dacia” din Rivoli şi a Federaţiei Asociaţiilor Române şi Moldoveneşti din Piemonte

Mariana Grădinaru Iacob, preşedinte al Asociaţiei „Dacia” din Borgaro Torinese

Sâmbătă, 2 noiembrie 2019

Loc de desfăşurare: Sala Balada a Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei”

Ora 10.00 Science fiction & Fantasy by Tritonic

Prezentare volume editate Tritonic Books

Invitaţi: Monica Ramirez, Teodora Matei, Andreea Tănăsescu,

Dănuţ Ungureanu şi Bogdan Hrib

Andreea Tănăsescu. Secretul discurilor: roman

Teodora Matei şi Lucian-Dragoş Bogdan (coordonator). Sub apa dragonului strâmb: volum de povestiri fantasy şi fantastice

Daniel Timariu şi Cristian Vicol (editor). East of a Known Galaxy

Monica Ramirez. Seducţia apei

Teodora Matei. Tot timpul din lume

Ora 11.00 TÂRGUL DE ŞTIINŢĂ - ediţia I

Proiect coordonat de Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea în parteneriat cu Fundaţia Progress şi Cluburile de Robotică din Focşani.

Coordonator: bibl. Irina-Diana Rădună

Loc de desfăşurare: Sediul central al Bibliotecii Judeţene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea – str. Mihail Kogălniceanu nr. 13

Ora 12.00 Să ne confecţionăm singuri cărţi

Atelier susţinut de bibl. Florentina Mihalache

Ora 13.00 Semnul meu de carte – Atelier susţinut de bibl. Dana Atanasiu

Ora 14.00 Lansare de carte

Olimpia Sava

Legende despre tradiţii şi obiceiuri ale neamului românesc. Editura Olimpias, 2019.

Legende geografice româneşti. Editura Olimpias, 2019.

Sinonimele. Editura Olimpias, 2019.

Ora 15.00 Lansare de carte

Georgică Vatră. Un heruvim cu aripile frânte. Focşani, 2018.

Ora 16.00 Lansare de carte

Focşaniul din povestea mea, coordonator prof. dr. Ana-Maria Cornilă Norocea. Editura Armonii Culturale,

Duminică, 3 noiembrie 2019

Loc de desfăşurare: Sala Balada a Ansamblului Folcloric „Ţara Vrancei”

Ora 10.00 Lansare de carte

Marian Găloiu. Pe plaiuri râmnicene, Editura Studis, Iaşi, 2019.

Vernisajul expoziţiei de fotografii „Pe plaiuri râmnicene”

– realizat: Marian Găloiu

Ora 11.00 Lansare de carte

Mariana Vicky Vârtosu

Nic în nopţi mariane. Comodat în cuib de cuci, Editura Armonii Culturale, 2019.

Dansul pinguinului (Rămas-bun mesteacăn argintiu), Editura Armonii Culturale, 2019.

Quantum satis : Antologia Filialei Vrancea a Ligii Scriitorilor Români, Editura Armonii Culturale, 2018.

Şoapte europene = Bisbigli europee : Antologie româno-italiană, Editura Armonii Culturale, 2017.

Ora 12.00 Cultură şi etică – tineri şi valori : Atelier-dezbatere.

Coordonator: Lia Cazacu, expert al Direcţiei pentru Tineret şi Sport Vrancea

Ora 13.00 Lansare de carte

Rodica Lăzărescu

Sub semnul confesiunii.

Zigzag printre reviste. Editura Semne, 2019.