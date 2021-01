Povestea superbei case construite la Panciu de arhitectul care a proiectat Cazinoul din Constanţa FOTO

Marin Vasile este un om de afaceri din Focşani, care în urmă cu mulţi ani a devenit proprietarul unei case de patrimoniu în oraşul Panciu, de o frumuseţe aparte.

Casa poartă numele "Vasile Milea", un industriaş prosper din perioada interbelică şi a fost construită la începutul secolului XX, imediat după sfârşitul Primului Război Mondial.

Arhitectura casei este una românească, cu influenţe europene de secol XX şi îi aparţine unui arhitect celebru al vremii, Daniel Renard, cel care a proiectat şi clădirea Cazinoului din Constanţa, dar şi imobilul în care a funcţionat fosta Prefectură Putna din Focşani. Clădirea este construită din cărămidă şi are şi două beciuri.

„Cred că era o perioadă înfloritoare pentru clasa mijlocie de atunci. Daniel Renard a construit o clădire nu numai frumoasă, ci şi extrem de rezistentă, care a supravieţuit cutremurului din 1940, care a distrus oraşul Panciu. Eu am cumpărat casa în 1995 de la Nicolae Milea, unul dintre feciorii proprietarului şi am conservat-o până de curând, când am decis să-i dau o utilitate”, ne spune Marin Vasile, actualul proprietar.

Imobilul a fost transformat în cofetărie, dar şi-a păstrat autenticitatea şi farmecul de altădată, fiind făcute lucrări de reabilitare doar în limitele permise de lege. Fiica proprietarului, patron peste mai multe cofetării în Vrancea, este de profesie arhitect şi şi-a impus punctul de vedere la amenajarea clădirii.

Din păcate, în arhivele oraşului nu se mai găseşte nici un document legat de această construcţie interesantă, arhiva fiind distrusă o parte în timpul cutremurului, cealaltă parte după cel De-al Doilea Război Mondial

“Bănuim că fundaţia casei este făcută din piatră de râu, altfel nu se explică cum de a rezistat acelui cumplit cutremur care a distrus efectiv oraşul. Cred că ar trebui studiată de specialiştii în seismologie”, ne-a declarat Florin Dîrdală, istoric la Arhivele Naţionale.

Transformată în Casa Pionierului

În timpul regimului comunist, casa a fost naţionalizată, în ciuda eforturilor fiului proprietarului de a nu se întâmpla acest lucru. În 1959 imobilul a fost transformat în Casa Pionierului.

“Ca elev, veneam aici la diferite cercuri pentru copii. De la bunicii mei am aflat că această casă este una dintre cele trei care au rezistat cutremurului din 1940”, ne-a precizat profesorul Ionuţ Iliescu, istoric la Muzeul Vrancei.

După 1990, imobilul a fost retrocedat către moştenitorii de drept, care au înstrăinat-o proprietarului de astăzi.

