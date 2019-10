Polo de calitate la Focşani. Turneul preliminar al Superligii naţionale are loc la bazinul de înot didactic

Campionatul intern de polo are mai multe faze de joc şi va începe cu un tur preliminar, ce se desfăşoară în două turnee, la Braşov şi Focşani, unde participă următoarele echipe: CSA Steaua Bucureşti B.A., CS Rapid Bucureşti, AMEFA Arad, Sportul Studenţesc Bucureşti, Dinamo Bucureşti, CSM Oradea, CSU Politehnica Cluj şi CSM Corona Braşov.

PROGRAMUL MECIURILOR DE LA FOCŞANI:

VINERI, 25.10.2019

– CSU Politehnica Cluj vs AMEFA Arad – 16:00;

– Rapid Bucureşti vs – CSM Corona Braşov – 17:30;

– Steaua Bucureşti B.A. vs Dinamo Bucureşti – 19:00;

– CSM Oradea vs Sportul Studenţesc – 20:30.

SÂMBĂTĂ 26.10.2019

– Sportul Studenţesc vs Dinamo Bucureşti – 10:00;

– Steaua Bucureşti B.A. vs CSM Oradea – 11:30;

– CSU Politehnica Cluj vs Steaua Bucureşti B.A. – 16:00;

– CSM Oradea vs Rapid Bucureşti – 17:30;

– Dinamo Bucureşti vs AMEFA Arad – 19:00;

– CSM Corona Braşov vs Sportul Studenţesc – 20:30.

DUMINICĂ 27.10.2019

– AMEFA Arad vs CSM Corona Braşov – 09:30;

– Rapid Bucureşti vs CSU Politehnica Cluj – 11:00.

Bazinul de înot didactic Focşani a găzduit, în 12.10.2019, meciul tur România- Germania, din barajul de calificare la Campionatul European de Senioare din Ungaria din anul 2020, iar in luna aprilie evenimentul ”Vrancea County Water Polo Tournament”, care a cuprins mai multe meciuri între echipele naţionale de juniori sub 17 ani din România, Republica Moldova, Belarus şi Bulgaria.

"Ne bucurăm ca numărul competiţiilor sportive de acest gen, organizate în Vrancea, devine tot mai mare şi ne sperăm să devină un reper al judeţului nostru. Intrarea la meciuri este liberă, în limita locurilor disponibile", se arată într-un comunicat al Consiliului Judeţean Vrancea.