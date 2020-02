FOTO Final de proiect Erasmus+ la Focşani. Ce concluzii au tras participanţii români şi spanioli în această colaborare educaţională

Vineri, 31 ianuarie, a avut loc la biblioteca Colegiului Tehnic ”Edmond Nicolau”, Focşani conferinţa de închidere a proiectului ”Challenge to change, challenge to exchange - Alternative for a healty inclusive society”, finanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+ şi implementat în parteneriat cu Asociaţia de tineret Wubira din Olvera, Spania.

Început la 1 iunie 2019, proiectul a avut ca activitate principală schimbul de tineri desfăşurat la Lepşa, între 6 şi 12 octombrie 2019. Cei 40 de participanţi români şi spanioli au învăţat, prin metode de educaţie nonformală, despre un stil de viaţă sănătos într-o societate incluzivă.

La conferinţa de încheiere a proiectului au fost prezenţi tinerii participanţi români, elevi ai Colegiului Tehnic ”Edmond Nicolau”, Focşani, însoţiţi de liderii de grup şi de profesori. De asemenea, au fost invitaţi elevi şi cadre didactice de la Şcoala Sanitară Postliceală "Vasile Alecsandri", cu ajutorul cărora, în luna octombrie, a fost organizat un atelier tematic destinat grupului româno-spaniol.

Participanţii la proiect au prezentat rezultatele tangibile ale acestuia: blogul în limba română (https://challengetoexchange.home.blog), website în limba engleză (https://challengetochangechallengetoexchange.weebly.com/), ghidul despre stilul de viaţă sănătos, materiale video şi fotografii. De asemenea, tinerii au împărtăşit impresii legate de această experienţă de dezvoltare personală în context non-formal, certificată prin YouthPass. Un alt rezultat obţinut în urma implementării proiectului a fost creşterea toleranţei între culturi şi sprijinirea incluziunii sociale, mai ales graţie colaborării cu Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă "Elena Doamna", Focşani.

Responsabilii acestui proiect, prof. Paula Popescu, Doina Boboc, Alexandra Tătaru, Silviu Brebuleţ, aduc mulţumiri tuturor voluntarilor şi colaboratorilor pentru sprijinul acordat, precum şi mass mediei pentru promovarea acestuia.