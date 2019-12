Fostul mare jucător de tenis Adrian Voinea, propus cetăţean de onoare al Focşaniului. Antrenorul care l-a format obţine acelaşi titlu, post mortem

Aleşii locali focşăneni se întâlnesc, miercuri, în ultima şedinţă ordinară din acest an, pentru aprobarea mai multor proiecte de hotărâri. Suplimentar, pe ordinea de zi, se vor afla şi două proiecte care vizează două glorii sportive ale oraşului. Ne referim la campionul de tenis Adrian Voinea şi la cel care l-a descoperit în acest sport, regretatul antrenor George Bucuroiu.

Născut şi descoperit în Focşani, Adrian Voinea este una dintre cele mai reprezentative figuri ale sportului alb din România. A jucat pe marile arene de la US Open, Wimbledon, Roland Garros şi Australian Open. El a început tenisul la Focşani sub îndrumarea lui George Bucuroiu. La vârsta de 15 ani, Adrian Voinea a plecat în Italia pentru a-şi încerca norocul. Fratele său mai mare, Marian Voinea era antrenor la o şcoală renumită de tenis din Italia. S-a pregătit riguros ani de-a rândul şi a reuşit să intre în competiţia cu marii sportivi ai vremii. Cel mai bun an al lui Adrian Voinea a fost 1996, atunci când acesta a ajuns până pe locul 36 în lume. În 1995, Adrian Voinea a devenit primul român după Ilie Năstase care a atins sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam. La Roland Garros, printre "victimele" lui s-a numărat şi celebrul Boris Becker. Voinea a cucerit un titlu ATP, la Bournemouth (1999), a disputat o finală (Palermo, 1996) şi a jucat de 18 ori în "Cupa Davis" pentru România, înregistrând zece victorii. Pe terenul de tenis, el a adunat premii în valoare de aproximativ două milioane de dolari. Adrian Voinea este licenţiat în Filosofie. A absolvit Facultatea de Filosofie din Perugia, studiind lucrări ale lui Giovanni Pico della Mirandola, Tommaso Campanella sau Umberto Eco.

În ceea ce-l priveşte pe George Bucuroiu, acesta a reuşit rezultate remarcabile ca antrenor, dedicându-şi viaţa sportului alb, fiind unul dintre cei mai buni antrenori de coii din România. A fost, de asemenea, şi arbitru internaţional de tenis şi este cel care a pus bazele turneului de tenis Vrancea Trophy, pe care l-a organizat vreme de 5 ediţii, până în anul 2008 când a murit într-un tragic accident rutier. Turneul este organizat astăzi de fiul său, Răzvan Bucuroiu.