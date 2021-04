Fiica primarului din Odobeşti şi a şefei de la Protecţia Copilului, condamnată după ce a condus sub influenţa drogurilor

Ramona Nicolaş, în vârstă de 22 de ani, fiica Danielei Nicolaş, şefa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Vrancea şi a lui Daniel Ncolaş, primarul oraşului Odobeşti, a fost condamnată la un an şi o lună de închisoare, pentru fapte comise în anul 2018. Magistraţii de la Tribunalul Bucureşti au decis să o condamne la un an de închisoare cu suspendare pentru conducere

a unui vehicul sub influenţa substanţelor psihoactive şi la pedeapsa de trei luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de deţinere fără drept de droguri de risc în vederea consumului propriu. Prin contopiere, a rezultat o pedeapsă de un an şi o lună de închisoare, decizia putând fi atacată cu apel.

Judecătorii au stabilit şi un termen de supraveghere de doi ani care va începe să curgă de la momentul rămânerii definitive a sentinţei, iar Ramona Nicolaş trebuie să presteze 90 de zile de muncă în folosul comunităţii, în cadrul Administraţiei Domeniului Public Sector 2 Bucureşti sau la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sector 2 Bucureşti.



În toamna anului 2018, Ramona Nicolaş a fost prinsă la volan sub influenţa unor substanţe interzise. Iniţial, ea a fost oprită în trafic de poliţişti pentru viteză, circulând cu 87 km/h pe Splaiul Independenţei din Capitală, acolo unde limita de viteză este de 50 km/h.

Poliţiştii au văzut că are un comportament ciudat şi la testarea cu aparatul Drugtest, rezultatul a fost pozitiv pentru consum de două substanţe.

Ea a fost dusă la Institutului Naţional de Medicină Legală pentru recoltare de probe biologice. Împreună cu fiica primarului se mai afla o altă tânără, care a fost dusă la rândul ei la recoltare. Primarul Nicolaş a negat că fiica sa s-ar fi aflat la volan.

