Cum au plătit focşănenii de cinci ori mai mult costul iluminatului public după ce serviciul a fost dat unei firme private. Banii au fost cheltuiţi pe festivism

O investigaţie realizată de Consiliul Concurenţei cu privire la piaţa serviciilor publice de iluminat existente la nivelul municipiilor reşedinţǎ de judeţ din România, care vizează anii 2016, 2017 şi 2018, scoate la iveală faptul că insistenţa primarului Focşaniului, Cristi Misăilă, de a externaliza serviciul de iluminat public, a fost extrem de păguboasă pentru focşăneni.

Cât timp acest serviciu a funcţionat la Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice, instituţie aflată în subordinea Primăriei Focşani, lucrurile au funcţionat în parametri cât de cât normali, având în vedere situaţia nu tocmai fericită de la DDSP, care se confrunta cu lipsă de personal specializat.

Odată atribuit acest serviciu către un operator privat, în speţă Electric Light, s-a crezut iniţial că lucrurile vor evolua în bine, dar realitatea din cifre contrazice acest lucru. Aşa se face că în municipiul Focşani, în anul 2018, când de iluminatul public s-a ocupat Electric Light, 80% din fonduri au fost folosite doar pentru iluminatul festiv de sărbătorile Crăciunului, ceea ce situează municipiul Focşani pe locul trei în ţară, după Buzău (88%) şi Constanţa (87%) între municipiile cu valori foarte mari în privinţa sumelor alocate. Astfel, faţă de 2016, când s-au alocat pentru iluminatul de sărbători 312.000 de lei şi anul 2017, când bugetul pentru iluminatul de sărbători a fost doar de 146.000 de lei, în anul 2018 autorităţile au vrut să rupă gura târgului, dar nu gratis. Aşa că s-au alocat 1,149.813 de lei pentru festivism.

Pentru populaţie, în cifre absolute, lucrurile arată şi mai rău. Astfel, dacă în anul 2017, când de serviciu se ocupa DDSP, sumele efectiv plătite per locuitor pentru serviciul de iluminat public erau de 2,92 lei, la doar un an distanţă, cu operatorul privat Electric Light situaţia a scăpat de sub control, astfel că focşănenii au plătit din banii lor 15,29 de lei/locuitor, adică de peste cinci ori mai mult.

Situaţia din raportul Consiliului Concurenţei ne arată că situaţia iluminatului public stradal în Focşani a avut clar de suferit. Practic, Electric Light nu a investit nici un leu în modernizarea sistemului de iluminat public, aşa cum acredita ideea primarul Misăilă că se va întâmpla, astfel că anul viitor, atunci când se va încheia contractul, vom putea constata că focşănenii au pierdut cu vârf şi îndesat pe mâna operatorului privat.

De menţionat că iluminatul public a fost încredinţat către Electric Light Vârteşcoiu la începutul anului 2018, durata contractului fiind de 2 ani.

Electric Light Vârteşcoiu are ca acţionar unic pe Simion Pepene Simion.





