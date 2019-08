Ce a păţit un deputat care a luat două plăci sparte din pavimentul montat în centrul oraşului ca să arate calitatea proastă a lucrărilor

Plângerea penală împotriva deputatului PNL de Vrancea, Ion Ştefan, a fost depusă la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vrancea, de către social-democratul Costel Dochioiu, directorul Direcţiei de Dezvoltare, instituţie în subordinea Primăriei, care l-a reclamat pentru furtul a două resturi de plăci de paviment care se montează în Piaţa Unirii.

Cu doar câteva luni în urmă, deputatul a prezentat, într-o conferinţă de presă, mostre de plăci de granit rupte, vrând să arate că vechile plăci de paviment montate în centrul oraşului, cu bani europeni, de o calitate proastă, s-au spart şi au fost înlocuite cu altele mult mai scumpe şi mai subţiri.

Liberalul Ion Ştefan luase colţurile de granit chiar din zona unde se făceau reparaţiile, iar directorul Direcţiei de Dezvoltare Servicii Publice Focşani, Costel Dochioiu, membru PSD, şi fost cadru al poliţiei a considerat că gestul parlamentarului reprezintă un act de furt, fapt pentru care i-a făcut sesizare la Parchet.

“Eu personal mi-am permis, în primăvara acestui an, să merg în Piaţa Unirii şi am observat că acele plăci ieftine, de proastă calitate, de 3 centimetri grosime, au fost înlocuite cu altele de numai 2 centimetri, şi mai scumpe, dar şi de proastă calitate. Atunci, mi-am permis luxul de a mă adresa administraţiei locale, exemplificând cu pavimentul iniţial şi cu cel nou. Raportul este enorm. Am cerut devizul de lucrări, să ne explice Direcţia de Dezvoltare de ce este nevoie de atâţia bani, de ce costă atât de mult un metru pătrat de granit înlocuit în Piaţa Unirii. Directorul Dochioiu de la DDSP a identificat în persoana mea un răufăcător, un individ care a distrus plăcile din Piaţa Unirii”, a declarat parlamentarul Ion Ştefan, care s-a prezentat la Parchet pentru a fi audiat, inclusiv cu bucăţile de paviment “sustrase”.

Ion Ştefan crede că în spatele acestui demers de află primarul oraşului, cu care s-a confruntat în campania electorală trecută şi pe care vrea să-l înfrunte şi anul viitor, la alegerile locale.

În replică, şeful DDSP susţine că fapta contează cel mai mult şi că s-a sesizat de ea încă de când deputatul a prezentat în conferinţă de presă bucăţile de paviment luate din Piaţa Unirii.

„Am făcut sesizarea pentru fapta de furt în urma apariţiei în media a acestui fapt. Organele de cercetare trebuie să stabilească ce şi cât s-a furat. Când vorbim despre un furt, contează fapta, nu doar valoarea prejudiciului”, a spus directorul Costel Dochioiu pentru Monitorul de Vrancea.





