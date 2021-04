Blocul social Onasis din Focşani, investiţia de 2,5 milioane de lei cu probleme de infiltraţii VIDEO

După ani de zile în care a fost lăsat de izbelişte, blocul social de pe strada Măgura 123 din Focşani, cunoscut mai bine ca blocul Onasis, a fost reabilitat.

Pentru cele 16 apartamente care au fost reabilitate s-au cheltuit peste 2,5 milioane de lei, bani alocaţi de la Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, dar şi de la bugetul local al municipiului Focşani.

Practic, un calcul simplu arată că reparaţiile s-au ridicat la impresionanta valoare de 35.000 de euro pe fiecare apartament, fiind înlocuite şarpanta şi învelitoarea, tâmplăria interioară şi exterioară.

S-a mai făcut anvelopare termică, finisaje de faţade, înlocuirea instalaţiilor electrice şi sanitare. Blocul are acum şi instalaţii interioare de detectare şi alarmare incendiu, dar şi instalaţii de protecţie împotriva trăsnetului.

Toarte bune şi frumoase, dar deşi primarul municipiului, Cristi Misăilă, promitea anul trecut, în septembrie, în campania electorală, că în câteva săptămâni blocul va fi dat în folosinţă, în special pentru cele opt familii care au plecat de acolo, fiind nevoite să locuiască provizoriu într-un cămin pus la dispoziţie de municipalitate, acest lucru nu s-a întâmplat nici până azi.

De două luni, între majoritate şi opoziţia din Consiliul Local Focşani există un război legat de banii rezultaţi din excedentul anului trecut, pe care Primăria ar vrea să-i cheltuiască într-un fel anume.

Primăria Focşani a cerut alocarea a 50.000 de lei pentru a face ultima plată către constructor şi pentru plata taxelor pentr avize, bani care nu au fost aprobaţi, apoi a plusat la următoarele şedinţe, cerând 70.000 de lei. Nu s-au dat explicaţii pentru diferenţa de bani şi în timp ce toată lumea ştia că lucrările sunt finalizate, aşa cum s-a exprimat şi constructorul, s-au descoperit câteva probleme grave. Mai precis, atunci când plouă apa se infiltrează consistent în subsol.

Proiectantul, care ar fi trebuit să ştie de la început ce probleme pot apărea pe parcurs, spune că nu a putut să prevadă dinainte asta, pentru că subsolul a fost plin cu dejecţii.

„După ce s-a evacuat apa din subsol de către constructor, am făcut investigaţii geotehnice şi am descoperit că sunt probleme ale solului. Am scanat partea din spate a clădirii cu georadarul să vedem dacă sunt conducte care duc apa spre subsol, dar nu era asta cauza. Un strat de argilă destul de gros nu permite ca apa de ploaie să se scurgă în pânza freatică motiv pentru care ea stagnează“, a explicat Marius Băiţelu, proiectantul lucrării.

În consecinţă, a fost emisă de către constructor o dispoziţie de şantier pentru remedierea situaţiei, care constă în betonarea subsolului şi pomparea apei cu ajutorul unor pompe electrice către reţeaua de canalizare pluvială. Asta înseamnă alţi bani, altă distracţie, iar familiile care au repartiţie în acele apartamente par să nu mai aibă răbdare. De altfel, ele au şi venit la începutul săptămânii la Primărie, să ceară explicaţii pentru faptul că sunt duse cu vorba de atâta amar de vreme.

Primarul spune că nu se poate face recepţia dacă apar aceste infiltraţii, iar pentru asta este nevoie de 70.000 de lei, plus lucrările de reparaţii.

„Acum am aflat despre această soluţie tehnică, dumnealor vor înainta documentaţia către Serviciul de investiţii, acesta va face propunerile necesare şi în prima şedinţă pe care o vom convoca vom solicita sumele pentru a finaliza investiţia”, spune primarul, edilul Misăilă. Acesta dă vina pe majoritatea PNL-USR-PLUS din Consiliul Local, pentru faptul că a întârziat plăţile către constructor, dar nu vede şi problema din curtea sa, fără de care nu poate face recepţia lucrării, aşa cum s-a exprimat.

Constructorul spune că va rezolva în cel mult zece zile problema de la subsolul blocului Onasis, din momentul în care va avea banii în cont de la Primărie, beneficiarul lucrării.

