Teren de 1 milion de euro aflat în proprietatea Plafar, dar exploatat abuziv de familia primarului. „Pentru ei, hotărârile instanţelor nu contează“

Un scandal care „a împlinit“ deja 12 ani se învârteşte în comuna doljeană Rast în jurul unui teren de 362 de hectare, evaluat la 1 milion de euro. Societatea Plafar a obţinut încă din 2013 o sentinţă definitivă şi irevocabilă care atestă că întreaga suprafaţă îi aparţine.

Cu toate acestea, primarul localităţii refuză sistematic să elibereze documentele necesare intabulării terenului sub jurisdicţia Plafar. Pe de altă parte, reprezentanţii societăţii acuză interesele imobiliare ale familiei edilului, care ar deţine şi exploata suprafeţe mari din terenul aflat în litigiu.



Istoria terenului este lungă şi întortocheată. Fostă societate de stat în timpul regimului comunist, Plafar a primit spre administare cele 362 de hectare din Rast în 1970. După 1989, proprietatea a avut un statut incert. În 1992, printr-un proces verbal încheiat chiar de actualul primar Iulian Silişteanu (aflat şi atunci la cârma comunei), s-a înapoiat oficial reprezentanţilor Plafar tot terenul.

Intabulat în mod bizar ca islaz comunal



Următorul episod semnificativ datează din octombrie 2000, când autorităţile guvernamentale centrale au emis un certificat oficial de atestare a proprietăţii pe numele Plafar. Din acel moment şi până în 2006, societatea a valorificat terenul, cultivând plante medicinale, care stau la baza afacerii. Începând din 2007 însă, primarul Silişteanu a demarat mai multe acţiuni în instanţă prin care a contestat dreptul de proprietate al Plafar şi a revendicat întreaga suprafaţă. În mai 2013, instanţele de judecată au emis o sentinţă definitivă şi irevocabilă prin care au respins pretenţiile de revendicare ale primarului şi au recunoscut dreptul de proprietate al Plafar.



Cu toate acestea, primarul Silişteanu introduce periodic noi acţiuni în instanţă revendicând terenul. În plus, edilul refuză să emită două documente esenţiale, necesare celor de la Plafar pentru intabularea terenului: planul de încadrare în tarla şi certificatul fiscal.



Într-un alt plan al scandalului, Primăria Rast a cerut Prefecturii Dolj în februarie 2018 să facă demersuri pentru intabularea terenului ca islaz comunal. În ciuda avizului negativ al prefecturii pe această temă, funcţionarii Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară (OCPI) Dolj au intabulat terenul pe numele Primăriei Rast şi au emis câte un număr cadastral separat pentru fiecare tarla.

Fără proprietate, dar cu impozit plătit la zi



Oficialii Plafar spun că au făcut plângeri penale atât la DNA, cât şi la DIICOT care-l vizează pe primarul Silişteanu şi pe funcţionari de la OCPI Dolj. Plângerile au fost declinate ulterior către parchete locale.



„Aşteptăm finalizarea cercetărilor penale împotriva primarului Iulian Silişteanu şi a doamnei registrator-şef de la OCPI, Augustina Costinela Chimoiu. Pierderile noastre sunt foarte mari. Chiar dacă noi ne recuperăm cheltuielile de judecată, este păcat că tot contribuabilii trebuie să plătească. În toată povestea asta, vorbim de tulburare de posesie şi multe şicane la adresa societăţii şi a arendaşului care nu poate beneficia de fondurile APIA. Au fost date amenzi care au fost anulate de instanţă pentru că erau pur şi simplu abuzuri. Prin tot ceea ce a făcut domnul primar, ni s-au blocat proiecte de înfiinţare de culturi de plante medicinale în Rast, proiecte care ar fi putut genera locuri de munca pentru locuitorii comunei“, a declarat Lucian Bitoleanu (foto jos), directorul Plafar, care estimează că societatea înregistrează pierderi anuale de 500.000 de lei pentru că nu poate exploata terenul.

Oficialii Plafar spun că au făcut plângeri penale atât la DNA, cât şi la DIICOT care-l vizează pe primarul Silişteanu şi pe funcţionari de la OCPI Dolj. Plângerile au fost declinate ulterior către parchete locale.„Aşteptăm finalizarea cercetărilor penale împotriva primarului Iulian Silişteanu şi a doamnei registrator-şef de la OCPI, Augustina Costinela Chimoiu. Pierderile noastre sunt foarte mari. Chiar dacă noi ne recuperăm cheltuielile de judecată, este păcat că tot contribuabilii trebuie să plătească. În toată povestea asta, vorbim de tulburare de posesie şi multe şicane la adresa societăţii şi a arendaşului care nu poate beneficia de fondurile APIA. Au fost date amenzi care au fost anulate de instanţă pentru că erau pur şi simplu abuzuri. Prin tot ceea ce a făcut domnul primar, ni s-au blocat proiecte de înfiinţare de culturi de plante medicinale în Rast, proiecte care ar fi putut genera locuri de munca pentru locuitorii comunei“, a declarat Lucian Bitoleanu (foto jos), directorul Plafar, care estimează că societatea înregistrează pierderi anuale de 500.000 de lei pentru că nu poate exploata terenul.



Pe de altă parte, în mod paradoxal, Plafar achită anual către Primaria Rast în jur de 20.000 de lei cu titlu de impozit aferent suprafeţei de teren în cauză.

Primarul neagă şi acuză



Directorul Plafar spune că societatea a ajuns la 30 de procese cu Primăria Rast şi consideră că primarul Silişteanu luptă de ani de zile printre instanţe pentru propriile afaceri. „Interesul primarului se regăseşte în adresa Agenţiei Natţonale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară transmisă către Plafar sub numărul 20202/26.11.2018 şi care, la pagina 3, spune: «Extrasul de carte funciară pentru informare… privind imobilul din tarlaua 85… proprietatea lui Silişteanu Tiberiu Radu şi Silişteanu Maria», fiul şi nora primarului. Concluziile le trage fiecare. Din totalul de 362 de hectare, familia primarului lucrează aproximativ 50 de hectare. Pentru ei, hotărârile instanţelor nu contează“, a afirmat directorul Plafar.



Iulian Silişteanu nu recunoaşte nimic din acuzaţiile care i se aduc. „Aceşti nenorociţi, că altfel nu am cum să le zic, vor să fure islazul comunei. Terenul este al comunei, al primăriei, al sătenilor. Hotărârea aia din 2013 n-a fost bine dată, instanţa nu a analizat documentele. Acum am văzut că se iau de familia mea. Ei cred că mă sperie. Vreau să mut procesul de aici că nimeni nu m-a ajutat. Vreau să vadă dosarul un procuror care nu e din Dolj“, a replicat Iulian Silişteanu, primarul comunei Rast.



Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: