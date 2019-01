Revolta fără margini a unei mame: „Mi-au ţinut fetiţa 8 ore pe holul spitalului. Apoi mi-au spus să caut un preot“

Caracal - Slatina - Marie Curie - Fundeni - Caracal - Slatina - Boli Infecţioase Victor Babeş - Terapie Intensivă Craiova - acesta este traseul parcurs de soţii Voinea în încercarea disperată de a vedea ce are copilul lor. Oamenii au fost plimbaţi de la un spital la altul, ca într-un final să afle că micuţa Maria are gripă.

Drama familiei Voinea a început în urmă cu trei săptămâni când pe corpul fetiţei de 3 anişori au apărut nişte pete. "Noi suntem din Olt şi prima dată am mers la Caracal. Aici mi-au spus că s-ar putea să aibă o alergie. M-au trimis la Slatina, mi-au dat un tratament, petele au început să se retragă. Fetiţa mea are sindromul down şi mereu am avut grijă, i-am urmărit evoluţia şi când mi se părea ceva în neregulă mergeam imediat la doctor. De data asta, am observat că era palidă şi m-am gândit să-i fac nişte analize", povesteşte Paula Voinea.

Femeia şi-a luat copilul în braţe şi i-a făcut analizele la o clinică privată. Cu rezultatul a mers la pediatrul fetiţei. "Doamna doctor s-a uitat pe analize şi mi-a spus că nu-i plac, să le repet. M-am dus la spital la Carcal, le-am repetat şi medicii de aici m-au sfătuit să merg cu fetiţa la Marie Curie sau Fundeni pentru că îngeraşul meu are o problemă gravă", a spus mama.

"Se prefăcea că e doctoriţă şi îi consulta"

Aşa a ajuns Paula Voinea cu fetiţa la Marie Curie. Era 21 ianuarie. "M-au ţinut 8 ore cu fetiţa pe holul spitalului. Mergeam cu ea să-i facă o analiză, ne întorceam pe hol. O mai vedea un doctor, reveneam pe hol. Erau mulţi copiii acolo, mulţi tuşeau. Fetiţa mea era vioaie şi, dacă am stat atâtea ore acolo, am lăsat-o să se joace cu unii dintre ei. Se prefăcea că este doctoriţă şi îi consulta. Într-un final, m-au chemat într-un cabinet şi mi-au spus că micuţa mea este suspectă de leucemie acută. Am simţit cum cade cerul pe mine. Mi-au dat un bilet de trimitere către Fundeni, au zis s-o internez de urgenţă. Acesta este biletul.

Nu mi-au dat o salvare, am luat un taxi şi am fugit acolo. La Fundeni, s-au uitat pe acte, dar n-au vrut s-o interneze. Au spus că nu am trimitere de la medicul de familie. Le-am explicat că sunt din Olt, că am un bilet de trimitere de la Marie Curie, dar n-au vrut să mă asculte", a mai povestit Paula Voinea.

Distrusă, femeia şi-a luat copilul în braţe şi s-a întors acasă, în Olt. Imediat a mers la medicul de familie, a luat trimiterea, hotărâtă să se întoarcă a doua zi la Fundeni. Numai că, în timpul nopţii, copilul a făcut temperatură.

"La Slatina mi-au spus că are gripă"

Paula Voinea spune că imediat s-a dus cu fetiţa la spitalul din Caracal. Medicii de aici au trimis-o la Slatina. "La Slatina mi-au spus că are gripă, după ce i-au făcut testul. Apoi mi-au spus să caut preot, s-o împărtăşesc. Nu vă spun ce am simţit, parcă mi-au înfipt un cuţit în inimă. A fost transferată la Spitalul de Boli Infecţioase Victor Babeş din Craiova. A stat câteva zile aici şi au trimis-o la spitalul de urgenţă pentru că starea ei s-a înrăutăţit", a povestit mama.

"Fetiţa a ajuns la noi în stare gravă, este ventilată mecanic, starea este stabilă, dar pronosticul este, din păcate, rezervat", a declarat Cristina Geormăneanu, purtător de cuvânt al SCJU Craiova.

De pe data de 27 ianuarie, de când micuţa este la terapie intensivă, la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova, părinţii speră, totuşi, într-o minune.

