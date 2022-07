Furtună puternică la Craiova: acoperişuri luate de vânt, copaci prăbuşiţi, parcuri închise, circulaţia tramvaielor suspendata

UPDATE 19.00 La nivelul municipiului Craiova au fost primite, sâmbătă, peste 80 de apeluri pe 112, localnicii cerând sprijin în situaţii de inundaţii, copaci căzuţi pe carosabil sau pe autoturisme ori acoperişuri smulse de vânt.

Pentru gestionarea acestora se intervine cu toate forţele si mijlocele din dotare, au declarat reprezentanţi ai Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj. Potrivit acestora, nu au fost anunţate victime.

La ora transmiterii acestei ştiri, apele nu s-au retras din zonele inundate.

Pentru şapte localităţi din judeţul Dolj a fost emis, sâmbătă, Cod roşu de averse torenţiale, până la ora 18:00, potrivit unor avertizări nowcasting emise de Administraţia Naţională de Meteorologie. Astfel, vizate de averse torenţiale, grindină, vijelie, frecvente descărcări electrice au fost localităţile Craiova, Podari, Şimnicu de Sus, Bucovăţ, Breasta, Malu Mare, Cârcea, informează News.ro.

***

„La nivelul municipiului Craiova sunt peste 70 de apeluri pe 112 si se intervine cu toate forţele şi mijlocele din dotare pentru: degajarea de copaci cazuţi pe carosabil care prin cădere au avariat şi autoturisme. Acolo unde a fost cazul, pentru înlăturarea unor bucăţi din acoperişurile unor blocuri luate de vânt şi pentru scoaterea apei din gospodării. Nu sunt îregistrate victime“, au anunţat pompoierii doljeni, potrivit gds.ro.

Anterior, primarul Olguţa Vasilescu a anunţat că au fost închise parcurile şi a fost suspendată circulaţia tramvaielor, din cauza codului roşu de furtună.

„Atenţie! Este cod ROŞU de ploaie şi vânt în Craiova! Am închis parcurile şi am oprit circulaţia tramvaielor. Am suplimentat numărul de autobuze. Avem deja mai mulţi copaci cazuţi şi mai multe acoperişuri căzute! Am închis pasajele. La Titulescu se circulă doar pe partea supraterană! Circulaţi cu atenţie! Dacă aveţi probleme deosebite, sunaţi la telefonul cetateanului 0251/984“, a transmis edilul.

Mai mulţi copaci au căzut în parcurile craiovene şi multe acoperişuri au zburat din cauza vântului foarte puternic.