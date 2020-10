Finul Olguţei Vasilescu a demisionat din PSD. „Radu Preda a plecat pentru că a fost umilit în ultimul hal”

„După o muncă de 14 ani în Partidul Social Democrat şi după patru ani în care am depus eforturi continue pentru a-mi face datoria cu rezultate foarte bune la Senatul României ca şi senator al PSD Dolj, echipa din care fac parte m-a propus ca şi candidat la Camera Deputaţilor pe locul 11, loc la rezerve. Acesta este punctul culminant al unei perioade lungi, în care am muncit mult pentru echipa PSD tot timpul in linia 1, fără compromisuri şi fără jumătăţi de măsură.

Astăzi (marţi, 20 octombrie n.r.), drumurile noastre se despart. Munca mea politică va continua din acest moment într-o echipă mică, dar care a deschis pentru mine o uşă mare. Voi fi candidatul PMP Dolj la Senatul României, pe locul 1.

Rămân acelaşi om pe care deja mulţi dintre voi îl cunoaşteţi şi vă aştept alături de mine!

Ar mai fi multe de spus, însă consider că nu e nici locul şi nici momentul potrivit", a anunţat Radu Preda pe o reţea de socializare.

Vestea a stârnit multe reacţii în PSD. „Radu Preda a plecat pentru că a fost umilit în ultimul hal. Nu se poate să-l anunţi în văzul tuturor că nu are loc eligibil, să-l pui într-o postură atât de proastă. Radu Preda a fost ani de zile mâna dreaptă a Olguţei Vasilescu şi nu merita asta. Puteau să-l anunţe înainte că nu mai e loc pentru el, nu în şedinţa de partid. Toată lumea a fost şocată", au declarat surse din PSD Dolj.

Radu Preda a fost, ani de zile, mâna dreaptă a Olguţei Vasilescu, care l-a cununat împreună cu fostul soţ. De când naşa s-a recăsătorit, însă, relaţia dintre cei doi s-ar fi răcit, susţin surse din anturajul acestora. De altfel, decizia ca Radu Preda să fie înlăturat din fruntea PSD ar fi aparţinut actualului soţ al Olguţei Vasilescu, Claudiu Manda.

