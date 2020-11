De ce au fost închise căsuţele din Târgul de Crăciun din Craiova. „Şi-au bătut joc de noi. Şi unii, şi alţii”

Imediat ce a devenit primar cu acte în regulă, Lia Olguţa Vasilescu anunţa că anul acesta Craiova va avea Târg de Crăciun.

Lucrăm încă la ornarea căsuţelor din Târgul de Crăciun ca să fim gata până pe 28 noiembrie când e inaugurarea... Chiar dacă nu va fi ca în alţi ani, fiindcă nu avem voie să montăm patinoar, carusel sau orăşelul copiilor, sperăm să vă placă ceea ce facem!", scria Olguţa Vasilescu pe data de 23 de noiembrie.

Uite Târgu', nu e Târgu'

Cu o zi înainte de inaugurare, însă, primarul Craiovei a revenit cu o altă postare în care a menţionat că la Craiova nu se organizează niciun Târg de Crăciun.

"Anul acesta nu putem vorbi de Târg de Crăciun, fiindcă nu mai organizăm spectacole, nu mai avem patinoar, orăşelul copiilor, carusel, ateliere interactive”, a spus Vasilescu.

Ce povestesc comercianţii

În tot acest timp, comercianţii îsi pregăteau marfa pentru deschiderea căsuţelor pe care le închiriaseră de la Primărie şi plătiseră chirie. Cei care urmau să comercializeze produse alimentare îşi obţinuseră şi toate celelalte avize necesare de la DSP şi DSV. Unii au venit din Clug, alţii din Olt sau Satu Mare.

"Eu am venit de la Cluj cu produse tradiţionale. Au venit autorităţile, erau câte 5 la fiecare căsuţă, ne-au controlat, au văzut că suntem în regulă cu actele şi au plecat. După aceea s-au întors şi ne-au spus tuturor să strângem şi să plecăm pentru că Târgul nu are autorizaţie de funcţionare de la DSV. Ne-au ameninţat că ne dau amenzi şi ne confiscă marfa dacă nu facem ce ni se spune. Şi-au bătut joc de noi, şi unii, şi alţii", a declarat unul dintre comercianţi.

"Nu ne-au dat o explicaţie de ce ne închid, doar ne-au ameninţat. Asta s-a întâmplat. Noi am venit la Craiova invitaţi, de ani de zile venim aici de Crăciun, oamenii ne cunosc. Deja avem pierderi mari. Am cheltuit bani cu transportul, cu marfa, cu oamenii plătiţi, cu cazare, mâncare,nu ştim ce vom face. Am plătit autorizaţia de funcţionare la Primărie, 1260 de lei, aşteptăm să ni se spună ce putem să facem. Au zis să aşteptăm până miercuri, să se deschidă programul cu publicul. Pâna atunci nu ştim ce vom face. Suntem terminaţi. Nu înţeleg de ce îşi bat toţi joc", a declarat Petruţa Berinde din Satu Mare.

"Am avut toate actele în regulă, dar n-a contat. Ei se luptă pentru putere şi ne calcă în picioare pe noi care muncim 20 de ore din 24 pentru salariile şi birourile lor călduţe. Asta s-a întâmplat ieri la Târgul de Crăciun Craiova, când autorităţile s-au adunat în haită, făcând controale de intimidare, ameninţând că dacă nu închidem ne confiscă produsele.

Cred că în lupta asta dintre voi, dragi politicieni care peste câteva zile ne aşteptaţi la vot, nu ar trebui să ne călcaţi în picioare pe noi şi nici să folosiţi funcţionarii statului pentru asta. Să vă fie ruşine", a spus şi Stela Florescu din Criva de Sus.

Ce spune DSV

Decizia de închidere a aşa numitului Târg de Crăciun aparţine DSV. Într-un comunicat remis presei, conducerea DSV Dolj spune: "... prin Hotărâre de Guvern se suspendă activitatea pieţelor agroalimentare, a târgurilor , bâlciurilor... Căsuţele nefiind conectate la apă curentă şi canalizare, nu respectă conmdiţiile minime de igienă".

Ce spune primarul Craiovei

"Nu există niciun argument. Eu am anunţat că anul acesta nu avem un Târg de Crăciun. Avem căsuţe peste tot în Craiova. Este un abuz total al prefectului de Dolj, în primul rând şi al tuturor instituţiilor pe care le coordonează. Am văzut comunicatul DSV. Nu se poate să spui asta. Sunt căsuţe cu chiuvetă, dar unde se comercializează globuri de ce ar trebui chiuvetă? Sunt penibili, oamenii nu au primit nicio hârtie, doar au fost ameninţaţi. Este o adevărată nebunie. Am făcut adrese şi aşteptăm explicaţii", a declarat Lia Olguţa Vasilescu, primarul municipiului Craiova.