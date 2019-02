Continuă scandalul în care o femeie e acuzată că nu dă banii strânşi pentru copiii bolnavi. „A înşelat inclusiv o mamă căreia i-a murit fetiţa“

Alina Istrate locuieşte în Italia şi de acolo încearcă să-i ajute pe cei de acasă. Pe Facebook este cunoscută ca Mikaela Andreea, specializată în strângere de fonduri pentru bolnavi. "O prietenă mi-a povestit de Florentina Gavrilă, femeia din Constanţa care nu vrea să dea banii strânşi în mai multe campanii. Am intrat pe contul ei şi am rămas şocată. Această femeie se ocupa simultan de 10 cazuri. I-am contactat pe toţi oamenii care ceruseră ajutor şi nu mi-a venit să cred ce se întâmplă. Nu a dat înapoi mulţi bani. Nu ai cum să faci asta, nu ai cum să te ocupi fizic de 10 cazuri în acelaşi timp. Toţi fondatorii avem job-uri, familii. Noi facem asta din dorinţa de a ajuta, fără să avem vreun câştig. Şi-a bătut joc de nişte copilaşi care luptă să trăiască", a declarat Alina Istrate.

Fondatorul spune că cel mai mult a şocat-o cazul unei femei din Iaşi care şi-a pierdut copilul. "Florentina Gavrilă a înşelat inclusiv o mamă căreia i-a murit fetiţa la începutul lunii februarie. Doamna mi-a povestit că acestă femeie i-a dat 2.000 de euro pentru înmormântare, dar i-a spus că sunt din banii ei personali, pentru că Facebook nu ar fi virat bănuţii strânşi pentru fetiţă. Femeia a mulţumit şi i-a spus Florentinei Gavrilă să doneze diferenţa strânsă pentru micuţa ei care nu mai este altor copii care luptă să trăiască. Întreb: unde sunt acei bani?", a mai spus Alina Istrate.

Aceasta a precizat că a contactat-o personal pe Florentina Gavrilă, dar femeia nu i-ar fi putut spune cu exactitate când va vira banii strânşi pentru copii. "Mi-a spus că ea vrea să-şi facă o fundaţie şi are nevoie să demonstreze în instanţă că are bani în cont. Că-i dă după aceea. Ferească Dumnezeu, cum să faci aşa ceva? Ce mă intrigă cel mai mult este că şi acum, după ce cazul a devenit public, ea continuă să spună aceleaşi aberaţii şi nimeni nu reuşeşte s-o forţeze să dea banii oamenilor", a mai declarat fondatorul.