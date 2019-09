Techirghiol - 120 de ani de balneologie maritimă românească

Oraşul Techirghiol este cunoscut în întreaga lume datorită nămolului sapropelic ce se ascunde sub apele lacului ce se întinde până la marginea staţiunii Eforie Sud. În jurul beneficiilor pe care nămolul de Techirghiol le aduce sănătăţii, s-adezvoltat turismul balnear din zonă, care acum a ajuns la 120 deani de tradiţie.

Pentru a sărbători această cifră aniversară, Sanatoriul Balnear Techirghiol găzduieşte în perioada 27- 29 septembrie conferinţa cu tema „Techirghiol -120 de ani de balneologie românească. Tradiţie şi modernism”. Manifestarea se desfăşoară sub egida Academiei Române, a Federaţiei Internaţionale de Hidroterapie şi Climatoterapie (FEMTEC) şi a Societăţii Internaţionale de Hidrologie şi Climatologie (ISMH), în colaborare cu Universitatea „Ovidius” din Constanţa.

„Este un minunat prilej să marcăm naşterea staţiunii Techirghiol şi aniversarea a 120 de ani de balneologie maritimă românească printr‑o conferinţă naţională, cu participare internaţională. Prin programul ştiinţific al manifestării vom oferi invitaţilor noştri, dar şi membrilor colectivului de specialişti din Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol, posibilitatea de a se exprima într-una din secţiunile conferinţei: ştiinţifică, medicală, management, turism balnear, memorialistică, culturală, omagiind astfel începuturile unei ramuri medicale de mare importanţă socială, dar şi prezentul, din perspectiva noilor tehnologii, pe corifeii balneologiei româneşti, dar şi pe cercetătorii de astăzi”, spun organizatorii evenimentului.

Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol deţine marca înregistrată OSIM – „Nămolul Sapropelic de Techirghiol”, fiind unicul furnizor al nămolului extras din Lacul Techirghiol.

Nămolul, supranumit „aurul negru de la Techirghiol“ este utilizat în tratarea de afecţiuni reumatismale degenerative (artroze periferice, spondiloze vertebrale, etc.); – afecţiuni reumatismale de tip inflamator (poliartrită reumatoidă,spondilită anchilozantă, artropatie psoriazică, etc.); sechele postraumatice; – afecţiuni ale sistemului nervos central şi periferic (nevralgii de orice cauza şi localizare, radiculopatii, hemiplegii, hemipareze, paraplegii, parapareze, scleroză multiplă, boală Parkinson, etc.); – afecţiuni ginecologice (sterilitate secundară, insuficientă ovariană, dismenoree, etc.); – afecţiuni dermatologice (dermatoze, psoriazis, eczeme, urticarie cronică, acnee, etc.); – afecţiuni vasculare periferice (insuficientă circulatorie venoasă periferică, sindrom de ischemie periferică, etc.).

