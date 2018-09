Tatăl Adinei Florea, vechi consilier judeţean PSD: „Dacă ajunge la DNA, fiică-mea face ordine acolo în trei luni“

Consilierul judeţean PSD Dumitru Florea, tatăl Adinei Florea, este inginer agronom de profesie, dar a intrat în politică alături de sociali-democraţi încă din anii '90. Florea se află acum la al şaselea mandat în Consiliul Judeţean Constanţa şi probabil va candida pentru a şaptea oară, dacă preşedintele PSD Constanţa, Felix Stroe, este de acord.

„Am fost cu ei de la început, e nevoie în partid de oameni de încredere, nu de figuri din astea care numai măcăne, de care lumea e sătulă. Eu n-am schimbat partidul, am fost acolo şi la greu, şi la bine. Opinia mea a fost opinia mea, nu m-am amestecat cu găştile, ştiţi dvs... Mi-am văzut strict de treaba mea“, a declarat Dumitru Florea pentru „Adevărul“.

El era extrem de fericit că fiica sa este nominalizată pentru şefia DNA: „Abia aştept să ajung acasă să o văd, sper să nu fi plecat încă la Bucureşti. O să-i spun că sunt bucuros şi mândru de ea. Mai multe nu e nevoie, ştie ea.“

Consilierul judeţean spune că încă mai e de trecut un hop, la Bucureşti. „Ştiu că are emoţii, va apărea în faţa lui Iohannis, despre care nu ştim ce gândeşte. Este un mare 'dacă'. Dar 'dacă' va fi numită, o să vedeţi ce treabă face fata mea acolo! În nici trei luni o să facă ordine, că sunt probleme în DNA“, a mai spus Dumitru Florea.

Adina Florea este singurul copil la părinţi şi a fost crescută de bunica maternă, la Târgu Ocna. Acolo a făcut şcoala şi liceul, apoi a dat la Drept, în Bucureşti, unde a intrat din a doua încercare. „Când m-am dus să văd rezultatele, am început de jos, aveam emoţii, ea nici nu voia să le vadă. Şi când colo... ea era pe loc fruntaş. Este foarte muncitoare şi corectă. Seamănă cu mine total“, afirmă tatăl.

Florea spune că şi-a amestecat niciodată fiica în treburile de partid, dar este sigur că ea se descurcă în orice împrejurare. „Au încercat unii să mă certe... A fost unul care a reclamat-o, ea a zis: 'Bine, dom'le, dacă sunt vinovată, o să plătesc. Dar până atunci demonstrează că nu eşti vinovat'‘. Ea a făcut dosare pe dreptate. Este pe linia asta dreaptă de viaţă, de mică. Nu a vrut să facă altceva decât Drept. Iar funcţia, dacă o faci cum trebuie, nu ai de ce să te temi. Eu de fata mea sunt sigur, că ştiu ce poate. Nu am emoţii, că am învăţat-o cum se pune problema, cum se fac toate treburile. Dacă trece şi de hopul ăsta cu numirea, Adina va face treabă. N-are cum să nu fie bine“.

Adina Florea, propusă procuror-şef la DNA Sursa ziuaconstanta.ro

Adina Florea (52 ani) este procurorul constănţean propus de ministrul Justiţiei Tudorel Toader la şefia Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în locul Laurei Codruţa Kovesi. Ea a urcat treptele profesionale în magistratură, întâi ca procuror la Medgidia, apoi la Constanţa. Actualmente activează la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa.

Anunţul propunerii Adinei Florea la şefia DNA a fost făcută pe pe site-ul Ministerului Justiţiei, just.ro, joi, 6 septembrie, la ora 13.

„În urma desfăşurării procedurii de selecţie care a avut loc în perioada 6 august - 4 septembrie 2018, la sediul Ministerului Justiţiei, vă aducem la cunoştinţă faptul că propunerea ministrului justiţiei Tudorel TOADER pentru numirea în funcţia de procuror şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie este doamna Adina FLOREA.

În conformitate cu dispoziţiile art. 54 alin. 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, urmează ca această propunere să fie transmisă Secţiei pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii în vederea obţinerii avizului consultativ, şi ulterior, Preşedintelui României, domnul Klaus IOHANNIS, pentru numirea în funcţie“.

Conform declaraţiei ei de avere depusă la 13 iunie 2017, din funcţia de procuror general adjunct, Adina Florea deţine în Constanţa un apartament de 90.44 metri pătraţi dobândit prin donaţie în 2005 şi un automobil Audi din 2007. Are două conturi bancare la Unicredit Ţiriac de aproape 34.000 lei şi 3.000 euro. Are totodată un credit ipotecar la aceeaşi bancă de 43.000 euro, contractat în 2007, scadent în 2027. Încasează un salariu de 155.153 lei de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanţa, iar printr-o sentinţă judecătorească primeşte 10.157 lei de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanţa.

Declaraţia ei de interese, depusă la aceeaşi dată, este goală.

„Sunt foarte onorată, am primit vestea cu emoţie. Am fost şase candidaţi cu experienţă. Probabil a afost experienţa profesională, experienţa în funcţii de conducere, în proiectul managerial, în felul în care a fost prezentat. Să vedem dacă va fi materializată această numire. Despre o reformă a justiţiei am scris în cuprinsul raportului, nu are rost să le reiau la acest moment. Sunt pregătită să-mi desfăşor activitatea profesională în respectul legii, cu foarte multă bună-credinţă şi foarte multă maturitate. Este o provocare deocamdată, urmează o procedură în faţa secţiei pentru procurori, apoi în faţa domnului preşedinte. Nu s-au exercitat niciodată presiuni asupra mea. Mi-e greu să cred că după 28 ani va putea exercita cineva presiuni asupra mea. Urmează un interviu televizat în direct, o să aveţi acces la el, am încredere că voi obţine încrederea şi avizul colegilor mei. Nu am cunoştinţă despre existenţa unui dosar pe numele meu şi al unor colegi procurori, poate doar vreo urmărire in rem“, a declarat Adina Florea la Digi24.

În proiectul său managerial, postat pe site-ul Ministerului Justiţiei (just.ro), Adina Florea expune planul său de conducere a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în care vrea să imprime „stilul participativ“.

Pentru realizarea proiectului managerial, Adina Florea s-a inspirat dintr-o bibliografie care începe cu numele lui Tudorel Toader, autor al raportului privind activitatea managerială a DNA, prezentat în 22 februarie 2018, precum şi dintr-altă lucrare a ministrului, pe tema Constituţiei României, apărută la Editura Hamangiu în 2015.

O nemulţumire a Adinei Florea este legată de vechimea dosarelor DNA, pe care vrea să le verifice semestrial dacă sunt bine direcţionate, pentru a nu se mai pierde ani până la soluţionare. Ca fost purtător de cuvânt la Parchetul Tribunalului Constanţa, Florea vrea totodată, mai multă transparenţă în activitatea instituţiei.

Ea consideră că eficienţa DNA este redusă luând în considerare „eşecurile din faţa instanţelor judecătoreşti din ultima vreme“ şi „recuperarea redusă a prejudiciilor“.