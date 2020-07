Omul de radio Călin Gheorghe a murit în locul său preferat, pe plaja din Corbu. „Acolo i-ar fi plăcut să îmbătrânească“

Călin Gheorghe era extrem de cunoscut publicului radio datorită vocii sale inconfundabile şi a emisiunilor care ofereau nu doar muzică, ci şi cultură muzicală - prin calitate, informaţie, starea creată.

În vârstă de 46 ani, realizatorul se afla în weekend în locul său preferat, de la mare - pe plaja din Corbu, cu ale cărei poze îşi ilustrase, ca imagine, contul de Facebook.

În dimineaţa de sâmbătă, 25 iulie, Călin Gheorghe era în apă atunci când i s-a făcut rău.

La ora 10.18, o alertă venită de la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Constanţa anunţa că o persoană a fost scoasă din apă, inconştientă, pe plaja din Corbu.

„Am fost solicitaţi să intervenim pentru salvarea unei persoane, de sex masculin, pe plaja Corbu. Din primele informaţii, bărbatul este resuscitat“, a transmis Anamaria Stoica, purtătoarea de cuvânt ISU Constanţa.

Călin Gheorghe a fost scos din apă de oamenii de pe plajă.

Pentru salvarea sa au intervenit inclusiv un elicopter SMURD şi şenilata de prim-ajutor din Corbu. O oră mai târziu, cât a durat protocolul de resuscitare, realizatorul radio a fost declarat decedat, nerăspunzând manevrelor medicale.

„Din păcate, în ciuda eforturilor depuse de medici, bărbatul a fost declarat decedat“, a comunicat ISU.

Călin Gheorghe era născut în aprilie 1974, în Ilfov, fiind una dintre vocile care au marcat eterul în trecerea sa pe la posturile de radio ProFM, Radio Guerrilla, Seven, Europa FM (unde activa actualmente, din februarie a.c.).

„Călin Gheorghe, fostul nostru coleg şi prieten, un om cu o voce ca o prietenie de-o viaţă, a plecat astăzi dintre noi. Clar, viaţa câteodată o ia razna. Drum bun, Călin Gheorghe. Mulţumim.“, a postat Radio Guerrilla.

„Colegul nostru, Călin Gheorghe, a murit. Avea doar 45 de ani şi a fost răpus sâmbătă de un stop cardiorespirator. Călin era unul dintre cei mai experimentaţi oameni de radio, o voce pe care o auzeam în FM de peste 25 de ani şi care se alăturase Europa FM îmbogăţindu-ne echipa în luna februarie a acestui an. Îl ascultam în fiecare seară de joi, la Pop Rock. Ultima emisiune a fost joi. Acum 3 zile. Iar ieri a venit vestea morţii sale. Dumnezeu să îl odihnească! Noi ni-l vom aminti mereu aşa cum l-am cunoscut“, a scris echipa de la Europa FM.

Colegii de breaslă au lăsat mesaje publice pentru Călin Gheorghe:

„Călin Gheorghe se afla cu rulota la mare, la Corbu. Ieri-dimineaţă, a intrat în apă şi dus a fost. Infarct. A murit în locul unde i-ar fi plăcut să îmbătrînească. N-a mai apucat. A fost un om bun şi blînd, cu o voce gravă, al cărei timbru a ajuns acum pe o carte poştală pe care cineva a expediat-o mult prea devreme dincolo. Drum lin, Călin!“ - Iulian Tănase

Am primit vestea ca un ciocan cu doar câteva minute înainte să încep emisiunea la Europa FM. A fost cel mai greu program din experienţă mea de radio. Călin a fost un om despre care nu există decât gânduri bune şi amintiri plăcute. Urma să petrecem împreună un weekend la casa lui de la munte şi ne tot chinuiam să găsim o seară liberă pentru amândoi că să bem o bere undeva. Bucuria pe care am simţit-o în februarie, când am aflat că intră în echipă Europa FM, a fost una uriaşă. Nu am cunoscut un om mai blând decât Călin Gheorghe“ - Petru Stratulat

„Radioul ajunge un devorator. Arzi pentru el şi asta lasă urme. Mici, foarte mici, dar multe. "E de-ajuns că îmi arde radioul în piept" devine un vers cu semnificaţie mult mai puternică. Pentru că astăzi s-a mai stins unul dintre cei buni, Calin Gheorghe. Dintre sutele de piese pe care le-a văzut live, o las pe asta. Ştiu că-i plăcea mult. Călin, drum lin!“, a scris Mihai Dinu, postând piesa Alive a lui Pearl Jam.

„S-a stins cea mai Voce! S-a dus şi cel mai zâmbet. Este de necrezut. Drum bun, Calin Gheorghe!“ - Carmen Ivanov

„Drum lin, VOCE! Călin, a fost o onoare!“ - Alex Tuhuţ, cunoscuta voce a reclamelor radio

„Călin Gheorghe. Mulţumesc pentru tot!“ - Alex Vidia

