Mii de muncitori, afectaţi de pandemie. Ce se întâmplă cu marii angajatori ai Constanţei pe timp de criză

Efectele pandemiei de coronavirus încep să fie resimţite şi de marile companii din judeţul Constanţa. Dincolo de măsurile pentru protejarea angajaţilor, companiile încep să facă anumite calcule în ceea ce priveşte soarta angajaţilor.



Cei mai mari angajatori ai Dobrogei suportă, deocamdată, diferit această criză. În timp ce unii trimit deja în şomaj tehnic sute de angajaţi, alţii aşteaptă să vadă ce se întâmplă în continuare cu derularea contractelor şi onorarea comenzilor.



RAJA (Regia Autonomă Judeţeană de Apă) Constanţa are peste 2.300 de angajaţi şi filiale în mai multe judeţe ale ţării. Irina Oprea, reprezentantul RAJA, a declarat pentru „Adevărul” că, deocamdată, compania nu ia în calcul trimiterea în şomaj tehnic a unor angajaţi. „Recomandarea medicilor este să folosim apă şi săpun pentru a lupta cu virusul. Deci, oamenii folosesc apa, iar activitatea noastră trebuie să continue”, spune Irina Oprea.



Cu toate acestea, RAJA începe să resimtă criza prin prisma scăderii consumului de apă la abonaţii persoane juridice. Pe măsură ce ei nu mai au activitate, consumul de apă scade. „În fiecare an, în luna martie se deschideau hotelurile de pe litoral. Începeau să le amenajeze pentru sezonul estival. Atunci începeam şi noi furnizarea apei către ei. Acum nu s-a deschis nimic”, mai spune reprezentantul RAJA.



Compania de apă a realizat un plan de măsuri la nivel de unitate, chiar înainte de decretarea stării de urgenţă, un plan înaintat către DSP şi Comandamentul pentru Situaţii de Urgenţă. „Am făcut eforturi pentru continuitatea serviciului, fiind furnizori de apă potabilă. Staţiile de tratare a apei, locul de unde se furnizează apa potabilă, le-am declarat ca zone de lucru cu izolare unde se asigură permanenţa şapte zile din şapte. Le asigurăm noi hrana angajaţilor şi tot ce este necesar pentru a evita răspândirea COVID-19. Am făcut nişte reguli stricte pentru oamenii care lucrează la aceste puncte şi trebuie să stea în casă/carantină chiar şi când sunt acasă”, explică Irina Oprea.



RAJA furnizează apă potabilă în 152 de localităţi din judeţele Constanţa, Ialomiţa, Călăraşi, Braşov, Dâmboviţa, Bacău şi Prahova.

500 de angajaţi în şomaj tehnic

Şantierul Naval „Damen” Mangalia are 2.400 de angajaţi, dar 500 dintre ei vor intra zilele acestea în şomaj tehnic. „Nu se pune problema de concedieri, şomajul tehnic a fost necesar pentru a nu supraaglomera halele şi pentru a putea respecta toate regulile igienico-sanitare”, spun reprezentanţii companiei.



De la începutul pandemiei de coronavirus, Damen Mangalia şi-a reorganizat activitatea în două schimburi, astfel încât angajaţii să nu fie expuşi riscurilor şi să fie respectată distanţă socială.



„De săptămâna aceasta se lucrează în doua 2 schimburi, pentru a se evita supraaglomerarea în halele de producţie. În plus, a fost restricţionat accesul pe platforma industrială pentru parteneri externi, vizitatori. De asemenea, au fost achiziţionate echipamente medicale de tip „non-contact” pentru măsurarea temperaturii corporale a salariaţilor, respectiv - in fiecare zi, de doua ori, se dezinfectează toate spaţiile de lucru, căile de acces”, mai spun reprezentanţii Damen.



În schimb, pe Şantierul Naval Constanţa lucrurile stau diferit faţă de Mangalia. Aici nu se pune deocamdată problema şomajului tehnic. „Contractele noastre sunt de lungă durată prin natura lucrărilor pe care le executăm. Din acest punct de vedere nu resimţim criza provocată de coronavirus. Am luat măsuri pentru siguranţa oamenilor şi ne continuăm munca”, spune directorul SNC, Radu Rusen. Şantierul Naval Constanţa are la ora actuală aproximativ 1.100 de angajaţi.

