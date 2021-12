IPS Teodosie, despre vaccinul anti-COVID şi starea de alertă: „Minciuna e cam la loc de cinste”

„Eu nu cred, dar trebuie să intuim că cei ne conduc, primind ecouri şi din afară, nu suntem numai noi, singuri, independenţi, avem toată Europa împreună cu noi, ce se va hotărî în Europa vedeţi că dacă înainte în Rusia se ridicau umbrelele celorlaţi li se părea că plouă, acum în Europa, la Bruxelles dacă se hotărăşte ceva, iată şi noi trebuie să ţinem că facem parte din aceeaşi familie europeană”, a afirmat marţi ÎPS Teodosie, într-o conferinţă de presă, potrivit observatornews.ro.

În cadrul conferinţei acesta a mai spus că nu se impun măsuri de distanţare şi purtarea măştii în biserica în care slujeşte, mai ales în ziua de Crăciun.

„Nu avem motive de distanţare. Nu am înţeles de ce s-a prelungit starea de alertă pentru că nu se justifică. (...) Nu slujim cu mască. Nu am spus la nimeni să nu poarte mască, fiecare poartă cum vrea, noi nu cenzurăm în biserică”.

Arhiepiscopul Tomisului a mai spus că s-a testat pentru a intra în Primărie.

„Nu am putut să intru, nefiind vaccinat, am vrut să merg la primărie şi m-au oprit la uşă. M-a chemat domnul prefect, m-am bucurat că m-a chemat, fără să îmi spună mi-am făcut testul acela. Am văzut că s-au mai relaxat, nu mai sunt aşa categorici cu vaccinul care nici nu prea are o logică pentru că vaccinaţi pot îmbolnăvi mai mult decât nevaccinaţii neavând restricţii şi putând a se îmbolnăvi ca şi ceilalţi. De aceea, s-au folosit termeni atât de confuzi, pentru imunizare. Care imunizare, dacă te îmbolnăveşti? Minciuna e cam la loc de cinste în perioada aceasta”, a mai declarat Arhiepiscopul Tomisului.