Directorul administrativ al Universităţii Bucureşti a murit la doar 40 ani. Adrian Albu a fost răpus de stres. „Programul nu îi permitea nici să respire“

Vestea morţii lui Adrian Albu a fost anunţată de Universitatea Bucureşti, pe care acesta o conducea din punct de vedere administrativ.

„Conducerea Universităţii din Bucureşti anunţă cu profund regret încetarea din viaţă, miercuri, 16 ianuarie 2019, a domnului ec. Adrian Albu, Director General Administrativ al Universităţii din Bucureşti.

Vineri, 18 ianuarie 2019, începând cu ora 11:00, va avea loc o slujbă de pomenire în Holul Palatului Facultăţii de Drept.

Înmormântarea va avea loc sâmbătă, 19 ianuarie 2019, ora 12:00, în Comuna 2 Mai, jud. Constanţa.

Adrian Albu şi-a dedicat viaţa comunităţii academice a Universităţii din Bucureşti, în slujba căreia s-a pus cu un devotament şi o abnegaţie exemplare, ca administrator al Facultăţii de Litere, contabil şef şi apoi Director General Administrativ al UB. Dăruirea profesională şi asumarea fermă a dificilelor responsabilităţi care i-au revenit în decursul timpului i-au adus preţuirea şi ataşamentul colegilor din instituţie, din universităţile partenere în Consorţiul „Universitaria” şi din Ministerul Educaţiei şi Cercetării.

Contribuţia lui Adrian Albu la funcţionarea şi devenirea Universităţii din Bucureşti în ultimele decenii este nepreţuită. Puterea lui de muncă, pusă fără precupeţire în serviciul comunităţii academice, a fost tragic înfrântă de un sfârşit prematur.

Cei care l-au cunoscut îi vor păstra o vie şi caldă amintire.

Dumnezeu să-l odihnească!“, este scris pe site-ul Universităţii Bucureşti.

Colaboratorii săi au transmis mesaje de condoleanţe pe Facebook. Sindicatul Universitas a transmis sincere condoleanţe familiei: „Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească unde toţi drepţii se odihnesc!“.

„Ne-a părăsit domnul Director Administrativ al UB Adrian Albu. De câte ori am interacţionat cu dânsul a fost un om foarte corect şi ne-a susţinut cât a putut în interesul Universităţii. Răspundea tuturor la e-mail-uri personal după programul care nu îi permitea nici să respire, rezolva tot ce se putea rezolva, evita orice ilegalitate. Astfel de oameni au ţinut şi ţin pe picioare această instituţie. Ar fi fost de folos pentru toţi ca stresul să fi fost mai mic. Să ne rugăm pentru dânsul, Dumnezeu să îl odihnească“ - Virgil Iordache

„Pentru că, nu de multe ori, în primii mei ani de "ucenicie", îi spuneam să nu se mai streseze pentru job... Pentru că, cel mai des în ultimul an, el mi-a spus să am grijă de sănătatea mea, pentru că este cea mai importantă....“ - Paula Pauliş

„Ultima dată când am reuşit să stau la o discuţie mai lungă cu domnul Albu a fost la final de noiembrie 2017 - mai bine de două ore de discuţii despre problemele studenţilor şi probleme administrative ale universităţii. Un om calm, un om implicat, sincer şi muncitor mai mult decât trebuia să i se ceară sau să accepte. De fiecare dată când am ajuns în biroul dumnealui, mormanele de dosare de pe birou frizau imposibiul - dovada că nu poţi cere unui om să le facă pe toate. Ne-a ajutat şi ne-a ascultat cât s-a putut când mentalităţile desuete ale unora sau altora din UB blocau sau făceau improprii procedurile şi mecanismele care contau pentru studenţi.

Metehne în administraţia UB au fost destule şi când se afla sub conducerea sa - nu le putea controla şi le-ar fi făcut pe toate singur, dacă putea - dar întotdeauna, în scurta perioadă de colaborare pe care am avut-o, încerca să rezolve tot ce e posibil, în avantajul nostru, al studenţilor. Nu ştiu cum a fost cu alţi studenţi reprezentanţi, dar eu am găsit în domnul Albu un aliat. Nu vă vom mai revedea, din păcate, nici la şedinţe de Senat, nici la Consiliul de administraţie, nici la întâlnirile cu studenţii. Odihnească-se în pace!“ - Horia Oniţa, reprezentantul studenţilor în Consiliul de administraţie al Universităţii Bucureşti.

