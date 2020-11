Cum a sfidat ÎPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, mai toate regulile sanitare de prevenţie din pandemie

Cruciada lui Teodosie cu restul lumii a început încă din luna martie, după ce în România s-a decretat starea de urgenţă, limitându-se o serie de libertăţi. Fie că vorbim de bisericile închise temporar, de linguriţa cu care se împărtăşesc credincioşii, pelerinaje, slujba de Înviere, de distanţarea fizică sau purtarea măştii în spaţiile închise, toate aceste subiecte l-au avut în centrul lor şi pe arhiepiscopul Teodosie.



Arhiepiscopul a încercat chiar şi coalizarea nemulţumiţilor în jurul său, cerându-le să semneze o petiţie pentru deschiderea bisericilor (perioada aprilie-mai), spunând că „biserica nu infectează”. Demersul nu s-a mai realizat.



Toate aceste ieşiri în prim-plan ale ierarhului de la malul mării îl fac să fie, în acest moment, cel mai controversat personaj al Sfântului Sinod. Dacă pentru unii este doar izvor de dispute, discuţii sau scandal, sunt destui ortodocşi mai radicali ce-l susţin pe reţeţele sociale, numindu-l uneori „adevăratul patriarh al Bisericii”, cel care le apără interesele şi apără credinţa strămoşească.

Linguriţa de împărtăşanie

Faptul că ierarhul folosea aceeaşi linguriţă la împărtăşanie, după instaurarea restricţiilor, i-a determinat pe cei de la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Constanţa să-i transmită o adresă oficială prin care să-i ceară folosirea linguriţelor de unică folosinţă.



Răspunsul Arhiepiscopiei Tomisului a fost unul tranşant: „Reprezentanţii DSP ar fi trebuit să ştie că Arhiepiscopia Tomisului este parte integrantă a Patriarhiei Române, că ritualul religios oficiat în Arhiepiscopie se oficiază în întreaga Patriarhie Română, şi că Legea Cultelor permite BOR să îşi organizeze cultul potrivit propriilor norme canonice, factorul decizional fiind Sfântul Sinod”.



Subiectul revine în discuţie în luna mai, când ierarhul împărtăşeşte mai mulţi credincioşi, printre care şi copii, pe scările Catedralei din Constanţa, folosind aceeaşi linguriţă. De data aceasta, Emil Moise, reprezentant al „Asociaţia pentru Libertatea de Conştiinţă” a făcut mai multe plângeri penale (Parchet şi DIICOT), în final acestea fiind clasate.



„S-au împărtăşit copiii şi vă spun: s-au împărtăşit în biserică, dar tot vom împărtăşi pentru că cel mai sfînt lucru este socotit lucru acum o osândă, ca lucrul cel mai rău. Luaţi aminte: în Sfântul Potir este Hristos, Dumnezeu nu se îmbolnăveşte niciodată şi nu îmbolnăveşte pe nimeni“, a afirmat ÎPS Teodosie la vremea respectivă.



Gestul lui Teodosie, de a împărtăşi credincioşii cu aceeaşi linguriţă, a venit pe fondul deciziei luate de Patriarhia Română (cu câteva zile înainte de evenimentul de la Constanţa), care a anunţat „o amânare” a împărtăşirii credincioşilor până când toate Bisericile Ortodoxe vor lua o decizie unitară.

Învierea în reluare

Unul dintre cele mai mediatizate momente a fost cel al slujbei săvârşite de ÎPS Teodosie, la 40 de zile de la Paşti, o slujbă identică cu cea din noaptea de Înviere. „În noaptea de 26 spre 27 mai, la miezul nopţii, în bisericile şi mânăstirile din Arhiepiscopia Tomisului se va oficia slujba începutului pascal şi Sfânta Liturghie, clerul chemând credincioşii să primească Lumina Învierii ca în noaptea de Paşti”, se arăta în comunicatul biroului de presă al Arhiepiscopiei, care se încheia cu îndemnul: „Veniţi de luaţi Lumină!”.



Iar în noaptea „Învierii 2.0”, la bisericile din oraşul Constanţa au mers puţini credincioşi, de ordinul zecilor, străzile municipiului fiind pustii, nu animate ca în adevărata noapte de Înviere. Miile de oameni care se înghesuie an de an să ia Lumină de la preoţi au preferat să nu participe la această „Înviere în reluare”.



Şi de data aceasta, Patriarhia Română a precizat că „decizia Arhiepiscopiei Tomisului este una luată în virtutea principiului autonomiei eparhiale si asumată integral, dar exclusiv, de către ierarh. În acelaşi timp, reamintim că slujba Învierii Domnului din acest an a fost oficiată în toate bisericile din Patriarhia Română şi că, în ciuda contextului extrem de aspru creat de pandemie, lumina sfântă a ajuns la foarte mulţi dintre credincioşii ortodocşi”.

Pelerinajul interzis la Peştera Sfântului Andrei

Arhiepiscopul Teodosie este, din nou, în centrul atenţiei odată cu apropierea zilei de 30 noiembrie, sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei. Pentru Dobrogea, era o tradiţie ca în această zi mii de pelerini să vină să se închine la mănăstirea Peştera Sfântului Andrei din localitatea Ion Corvin, judeţul Constanţa.



Doar că, numărul mare de infectări cu SARS-CoV-2 au determinat autorităţile judeţene să decidă interzicerea pelerinajului. Iniţial, ÎPS Teodosie s-a adresat instanţei pentru suspendarea Hotărârii 72 din 10.11. 2020 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă care prevede interdicţia amintită. Judecătorii Tribunalului Constanţa au decis să-i respingă solicitarea. Decizia poate fi atacată cu apel.



Prezent miercuri la o biserică din municipiul Constanţa (oraş aflat în carantină), ierarhul a fost iritat de prezenţa poliţiştilor şi jandarmilor care au scos din biserică cei aproximativ 60 de credincioşi, unii dintre ei neavând nici mască de protecţie a feţei. Chiar dacă judecătorii dăduseră sentinţa de respingere a cererii cu câteva ore înainte, ÎPS Teodosie le-a cerut oamenilor să vină la Peştera Sfântului Andrei.



Mai mult, în aceeaşi zi, Arhiepiscopul i-a transmis premierului României, Ludovic Orban, o scrisoare deschisă în care-l acuză de tolerarea „abuzurilor” la adresa credincioşilor şi îl întreabă pe premier ce se va întâmpla dacă el şi credincioşii vor încălca aceste interdicţii şi vor merge în pelerinaj la Peştera Sfântului Andrei. „Ce veţi face? Ne veţi bate, amenda, aresta şi executa pe toţi cei care vom merge să ne rugăm la Mănăstirea Peştera Sfântului Apostol Andrei, în ziua prăznuirii sale ?!? Veţi asmuţi justiţia şi forţele de ordine împotriva propriilor fraţi şi surori pentru a vă atinge scopurile fixate? ”



Din nou, Patriarhia Română a transmis că nu e treaba ei să intervină în acest conflict, ci treaba Secretariatului de Stat pentru Culte (SSC). „Secretariatul de Stat pentru Culte are obligaţia onorantă de a se implica în medierea unei situaţii în care trebuie deplin lămurită atât responsabilitatea Arhiepiscopiei Tomisiului de a respecta măsurile sanitare impuse în contextul carantinei locale, cât şi a autorităţilor care aplică aceste măsuri. Sunt convins că Biserica/ Ahiepiscopia Tomisului va fi prezentă şi deschisă oricând la acest dialog pentru care a pledat constant chiar de la începutul pandemiei”, spune Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei.



Acesta precizează că situaţia apărută la Constanţa este una „cu potenţial conflictual” şi solicit implicarea SSC pentru amedia un dialog între Arhiepiscopia Tomisului şi reprezentanţii instituţiilor judeţene sau centrale.

Vă recomandăm să citiţi şi:

„Cruciada“ înalt prea-răzvrătitului Teodosie în Constanţa carantinată. Poliţia a intrat peste el la slujbă

UPDATE Preoţii şi călugării din Arhiepiscopia Tomisului, obligaţi să meargă la Peştera Sf. Andrei în „interes profesional”