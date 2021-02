Cât trebuie să plătească îndrăgostiţii pentru a petrece Valentine's Day pe Litoral sau în Deltă

Marea Neagră şi Delta Dunării au farmecul lor indiferent de anotimp şi, în această perioadă, sunt locuri ideale pentru cei care preferă să fie departe de aglomeraţiile din staţiunile montane. În plus, hotelierii care pun la dispoziţie pachete pentru Ziua Îndrăgostiţilor fac tot posibilul pentru a asigura atmosfera romantică şi confortul de care un cuplu are nevoie.



Pe litoral, cele mai multe oferte se regăsesc în staţiunea Mamaia şi Mamaia Nord, în special la hoteluri care sunt deschise tot timpul anului.



Hotelul Iaki (patru stele, Mamaia) a extins oferta pentru îndrăgostiţi la întreaga lună februarie, pe care o numeşte „luna iubirii”. Astfel, pachetul la acest hotel cuprinde două nopţi de cazare cu mic dejun inclus, în camere cu vedere la mare (în limita disponibilităţii), o cină specială, „welcome package”. De asemenea, cuplurile beneficiază de piscină, saună, jacuzzi, duş emoţional. Pachetul costă 1.090 de lei pentru două persoane în camera dublă standard.



Tot în Mamaia, Hotelul Sulina International (4 stele) dedică luna februarie iubirii şi oferă o cină în doi, o noapte de cazare în cameră superioară, cu mic dejun inclus, aranjament romantic la sosire: coş cu fructe, sticlă de vin, petale cu flori, lumânări. Tarif: 290 de lei camera pentru o noapte şi 180 de lei pentru nopţi suplimentare (cu mic dejun inclus).



Bavaria Blu Mamaia oferă două nopţi de cazare cu mic dejun, pachet de întâmpinare într-o atmosferă romantică cu prosecco, aranjament floral şi bomboane de ciocolată, o cină romantică ce include fel principal, desert, o sticlă de vin şi apă. Preţul este de 190 de euro pentru două nopţi în camera dublă delux, 130 de euro studio şi 110 de euro camera dublă simplă. Toate camerele au vedere la mare.



Hotelul Excelsior (patru stele, Mamaia Nord) oferă un pachet standard de 450 de lei/persoană (12-14 februarie) all inclusive, la care se adaugă o sticlă de Lambrusco din „partea lui Cupidon”. Îndrăgostiţii vor avea la fiecare prânz şi cină câteun cocktail la alegere.



În sudul litoralului, Novum by The Sea (Olimp) a pregătit pachete pentru îndrăgostiţi de două nopţi de cazare (2.100 de lei) sau trei nopţi de cazare la malul mării (2.500 de lei). „Suntem alături de voi, cu un “eveniment” în care vom avea muzică live, diferite pachete de cazare pentru cuplurile care vor urma să sosească̆ la noi, o cină specială în seara de 14, sesiuni foto personalizate pentru cei îndrăgostiţi, o surpriză̆ la momentul cazării, micul dejun servit la pat şi altele”, promit gazdele.

Delta Dunării pentru îndrăgostiţi

Şi în Delta Dunării sunt câteva oferte pentru Ziua Îndrăgostiţilor. Astfel, cuplurile poat petrece această zi specială la bordul navei de croazieră Diana, în zona Sfântu Gheorghe, la preţul de 267 de euro de persoană pentru trei nopţi. Pachetul include plimbări cu barca, plimbări pe plajă, mâncare tradiţională şi multe altele.



La Lebăda Luxury Resort and Spa se pot achiziţiona pachete de Valentine’s Day cu preţuri care pleacă de la 209 euro pentru două persoane, cu mic dejun şi cină incluse. Pachetele pentru Valentine`s Day au incluse: micul dejun, cina romantică, dar şi transferul de la Murighiol – Lebăda – Murighiol.



„De asemenea, îndrăgostiţilor li se oferă şi un pachet ”welcome” în cameră, au acces gratuit la SPA, dar şi în Turnul de Observaţie de unde poţi vedea intersecţia Dunării Vechi cu Dunărea Nouă”, spun gazdele.

