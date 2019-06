Când a avut Dobrogea primul ziar românesc. „Steaua Dobrogei“ se declara o foaie a intereselor locale

Ziarul românesc „Steaua Dobrogei“ era intitulată „Foie interesilor locale“ şi a apărut săptămânal, începând din 22 iunie 1879, până în februarie 1891. Fondator era Basile Brănişteanu (1820-1893), jurnalist stabilit în Tulcea, care este considerat fondator al presei dobrogene.

În regiune mai apărea un singur ziar, la Sulina, în limba greacă, „Stravopodis“, lansat în 1875.

Articole din „Steaua Dobrogei“ au fost preluate chiar în ziarul „Timpul“ al lui Mihai Eminescu, ceea ce denotă interesul pe care-l manifestau românii de peste Dunăre faţă de ce se întâmpla în Dobrogea, dar şi calitatea ştirilor inserate în săptămânalul dobrogean.

Cercetători ai Dobrogei au dedicat un simpozion împlinirii a 140 ani de presă românească în Dobrogea, care s-a ţinut la Constanţa şi la Tulcea (21-22 iunie, la Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa şi la Biblioteca Panait Cerna din Tulcea).

La lucrări au participat ziarişti, istorici, lingvişti, bibliotecari, arhivişti, documentarişti, cronicari - iubitori ai ţinutului dintre Dunăre şi Marea Neagră, veniţi din alte judeţe ale ţării şi chiar de peste Prut.

Au fost evocaţi oameni însemnaţi ai Dobrogei, fapte de presă, publicaţii ale vremii, au fost citite pasaje din cărţi şi articole din presa veche, strânse din arhivele bibliotecilor şi din colecţiile Arhivelor Naţionale ale României şi ale Bibliotecii Academiei Române. Toate au demonstrat importanţa presei în conştientizarea identităţii naţionale, a închegării unei comunităţii locale, a afirmării spiritului românesc.

Desfăşurat sub egida Asociaţiei de Istorie a Presei (ARIP), la iniţiativa filialei Dobrogea conduse de dr. Aurelia Lăpuşan, reputat publicist dobrogean, evenimentul va fi repetat în fiecare an, pentru a oferi pasionaţilor de trecut posibilitatea de a afla lucruri noi din vremuri vechi. O culegere ale studiilor prezentate va fi publicată la toamna acestui an.

„Simple reflecţii la sfârşitul unei manifestări aniversare dedicate publicisticii dobrogene la 140 de ani de existenţă. Am încă în suflet bucuria că am reuşit să deschidem suflete şi uşi blocate, să scotocim prin fonduri documentare necunoscute, să demonstrăm că şi fără buget se poate. Că putem fi împreună, instituţii culturale şi oameni de cultură ai acestei provincii dovedind aceleaşi interese şi preocupări.

M-au susţinut necondiţionat în proiectul lansat de ARIP directorul Muzeului de Istorie şi Arheologie, Sorin Colesniuc, muzeografa Delia Cornea şi Cristian Cealera, dar şi şefa Serviciului judeţean al Arhivelor Statului, Nicoleta Paraschiv. Mi-a fost alături Doina Voivozeanu, directoarea Centrului Teodor Burada.A venit de la Chişinău minunata noastră prietenă Silvia Grossu, aducând mesajul istoricilor presei din Basarabia, şi de la Galaţi Cătălin Negoiţă, preşedintele ARIP.

A fost o reuniune de ţinută, de interes şi autoritate ştiinţifică. Ne-am propus ca toate lucrările să fie adunate într-un volum colectiv chiar dacă ne vom susţine singuri financiar. Şi am lansat invitaţia ca în fiecare an, la 22 iunie, să cinstim presa dobrogeană cu tot ce a însemnat tradiţie, modele, valori“, a transmis dr. Aurelia Lăpuşan, la finele manifestării dobrogene.

