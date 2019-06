Administraţia Prezidenţială, dată în judecată de un deţinut politic. „Pe ce criterii a decorat Klaus Iohannis oameni cu pedepse mici?“

Liderul Asociaţiei Foştilor Deţinuţilor Politic din Constanţa, Paul Andreescu, a chemat în judecată Administraţia Prezidenţială pentru refuzul de a-i comunica cine a întocmit criteriile după care o serie de 50 deţinuţi politic, cu condamnări mai mici decât ale sale (5 ani de temniţă comunistă plus 2 ani de domiciliu forţat în Bărăgan), au fost decoraţi în urmă cu un an, la 26 iunie 2018, de preşedintele Klaus Iohannis.

„Au fost decoraţi detinuţi politic ce au executat 2 ani şi 10 luni de detenţie, în timp ce alţii, cu condamnări mult mai grele, au fost omişi, făcând din aşa-zisa selectare un târg ruşinos şi nedemn“, este revoltat Andreescu.

El a fost condamnat la 5 ani de închisoare grea de regimul comunist, fiind declarat duşman al poporului pe când avea doar 17 ani. Împreună cu câţiva colegi de la Liceul Mircea cel Bătrân din Constanţa, Andreescu a plănuit împărţirea unor fluturaşi ca manifest la adresa instaurării dictaturii staliniste.

După ce a ieşit din temniţă, Paul Andreescu a fost trimis în Bărăgan, la Rubla, în domiciliu forţat, iar când s-a întors acasă, a fost urmărit şi hărţuit toată viaţa, până la izbucnirea Revoluţiei din Decembrie 1989. Dovadă stă dosarul său de urmărit, unde primise numele de cod „Calculatorul“. Andreescu a lucrat la Oficiul de Calcul al Constanţei, iar informatorii notaseră că nu putuseră stabili nicio legătură cu el, sub nicio formă.

Petiţiile lui Paul Andreescu către Cotroceni, pe tema selecţiei decoraţilor, au primit răspunsuri fără obiect, astfel că Paul Andreescu a deschis proces. Acesta va demara la 2 septembrie, la Tribunalul Constanţa.

Paul Andreescu a fost ales din nou, vineri, ca preşedinte ale filialei AFDPR Constanţa. El a reuşit, împreună cu colegii de asociaţie, construirea singurului monument dedicat victimelor comunismului care au pierit la Canalul Dunăre-Marea Neagră în anii '50. Organizaţia condusă de Andreescu îşi doreşte să construiască aici un memorial al acestor victime, majoritatea rămase necunoscute, cum necunoscut este şi numărul lor. Pentru acest obiectiv, AFDPR Constanţa transmite în fiecare zi a anului o adresă de sponsorizare marilor companii ale României. Răspunsurile pozitive primite se numără pe degetele unei singure mâini.

Proiectul este demarat de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România (AFDPR) Constanţa, care au deja proiectul edificiului ce se va întinde pe o suprafaţă totală de 4.600 metri pătraţi.

O alee în formă de cruce va fi străjuită de plăci din granit negru pe care vor fi înscrise numele dispăruţilor - 841 din statistica oficială, dar incompletă.

În capătul din nord va fi ridicată o troiţă şi în mijloc va fi aşezat un stâlp al infamiei, care exista în lagărele Canalului, unde rebelii erau legaţi, zdrobiţi în bătaie, ciuguliţi de vietăţi şi lăsaţi să moară.

Lângă memorial va fi ridicat un schit, a cărui obşte va avea grijă de el, astfel că Arhiepiscopia Tomisului se va implica în proiect.

Memorialul va costa 960.000 lei, bani pe care deţinuţii politici au început să-i strângă. Ei susţin deja întreţinerea monumentului de la Galeşu, care are forma unei coloane a infinitului stilizată, având coloniile de muncă de pe traseul Canalului menţionate pe fiecare bloc de piatră.

Memorialul victimelor Canalului Dunăre-Marea Neagră, în proiect

Iată adresa depusă de Andreescu în instanţă:

„Catre,

Tribunalul Constanta,

Str. Traian nr. 35C,

Constanta

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul ANDREESCU PAUL, domiciliat in Constanta, str. Cpt. Dobrila Eugeniu, nr. 19, bl. G7, ap. 31, avand CNP 1390719131228, in calitate de reclamant,

Chem in judecata,

Administratia Prezidentiala, Departamentul pentru Relatii cu Autoritatile Publice si Societatea Civila, cu domiciliul pe Bdul. Geniului, nr. 1 – 3, cod 060116, Sector 6, Bucuresti, in calitate de parat, pentru ca prin hotararea ce o veti pronunta, sa dispuneti:

obligarea paratului sa raspunda de indata la petitia ce face obiectul actiunii;

obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata;

obligarea paratului la plata unor daune de 1(unu) lei;

suportarea de catre parat a consecintelor prevazute de lege pentru incalcarea drepturilor mele si pentru incalcarea legilor.

Motivele cererii sunt:

- refuzul paratului de a raspunde unei petitii;

- incalcarea de catre parat a prevederilor art. 51, al.. 1 si 4, din Constitutia Romaniei;

- incalcarea de catre parat a prevederilor Legii 544/2001, privind accesul la informatii de interes public;

- incalcarea de catre parat a prevederilor OUG 27/2002, actualizata.

IN FAPT,

La data de 26 iunie 2018, Presedintia Romaniei a decorat un numar de 50 de fosti detinuti politic, dintr-o lista de 100 de nume. Lista a fost inaintata catre Administratia Prezidentiala de catre Asociatia Fostilor Detinuti Politic din Romania(AFDPR). Pe prima lista cuprinzind numele a 65 de fosti detinuti politic, inaintata de AFDPR catre Administratia Prezidentiala in februarie 2018, figura si numele meu, ANDREESCU PAUL. Intrucat nu am facut parte dintre cei decorati si cum intre cei decorati au fost detinuti politic cu mai putini ani de detentie executati decat am executat eu si care la expirarea pedepselor nu au fost trimisi cu domiciliu fortat, cum am fost trimis eu, iar dupa ridicarea restrictiilor domiciliare nu au fost urmariti de catre Securitate prin toate mijloacele, pana in decembrie 1989, asa cum am fost urmarit eu, m-am adresat mai intai Presedintelui asociatiei, care, intr-o convorbire telefonica a afirmat ca nu stie care au fost motivele excluderii mele dintre cei 50 de decorati si ca hotararile s-au luat la Cotroceni.

Pe data de 29.08.2018, am adresat Administratiei Prezidentiale o petitie, prin care, in baza Legii 544/2001, privind accesul la informatii de interes public, am solicitat informatii asupra criteriilor de selectare ce au stat la baza decorarii celor 50 si cine a facut selectarea.

Pe data de 11.09.2018, sub semnatura dlui. Secretar de Stat Ghjeorghe Anghelescu, am primit un raspuns cu precizarea ca”Din lista inaintata, au fost selectate mai multe nume”. Cum raspunsul nu corespundea celor solicitate de mine, pe data de 12.09.2018 am revenit cu o adresa, la care, pe data de 13.09.2018, acelasi Secretar de stat, mi-a raspuns ca “la cancelaria Ordinelor nu detin asemenea informatii” si mi-a recomandat sa ma adresez “Departamentului pentru Relatii cu Autoritatile Publice si Societatea Civila din cadrul Administratiei Prezidentiale”. Am considerat ca raspunsul contravine obligatiilor Administratiei Prezidentiale si ca nu eu sunt cel care trebuie sa stiu carui department sau persoana din cadrul Administratiei Prezidentiale sa ma adresez, ci personalul administratiei trebuie sa repartizeze petitia departamentului caruia ii revine sarcina sa raspunda. Pe data de 25.09.2018 m-am adresat si departamentului indicat, caruia i-am solicit sa preia petitia ajunsa la dl. Gheorghe Anghelescu, Secretar de Stat. Dar nu am primit niciun raspuns.

Pe data de 05.11.2018, am adresat o petitie Presedintelui Romaniei, prin care reclamam lipsa unui raspuns si incalcarea drepturilor mele, dar cu acelasi rezultat.

Pe 30 ianuarie 2019 am revenit cu o petitie, respectand prevederile OUG 27/2002, respectiv indicarea datelor pesonale, pentru ca abia pe 11 aprilie 2019. dupa 72 de zile sa primesc din partea Admnistratiei Prezidentiale, Departamentul Relatii cu Autoritatile Publice si Societatea Civila, un raspuns scris intr-o limba de lemn, formulat de un politruc al vremurilor ce le vroiam si credeam apuse, raspuns care nu are nimic comun cu cerintele petitiei mele. Raspunsul este semnat de un anume Gabriel Cristian Puscoci, Secretar de Stat. Incercarile jalnice de ocolire a raspunsului ma indreptatesc sa cred ca acolo a avut loc tranzactia cu decoratii, cu atat mai mult cu cat dl. Bjoza, presedintele AFDPR, a afirmat ca nu are cunostinta cine si de ce am fost exclus, in schimb a precizat ca un coleg, Ion Varlam, a fost exclus de catre personalul de la Cotroceni pentru ca la o intalnire a dlui Presedinte Klaus Iohannis cu diaspora, la Paris, unde prezent era acesta, ar fi avut o atitudine ireverentioasa fata de Presedinte. Adica si-a manifestat dreptul si libertatea de a nu fi de acord cu Presedintele tarii.

TEMEI LEGAL: prevederile art. 51 din Constitutia Romaniei si dispozitiile art. 192, al. 1 din Noul Cod de Peocedura Civila.

Precizez ca toate petitiile au foat trimise online, pe adresa Administratiei Prezidentiale; ca cele doua raspunsuri primite au fost tot online si ca motivul petitiilor nu este revendicarea vreunei decoratii, ci aflarea adevarului. Consider ca am dreptul sa stiu cine sunt cei care au tranzactionat chiar ceva ce nu se poate cumpara, calcand in picioare principiile, jertfa si sacrificial fostilor detinuti politic anticomunisti si care au fost criteriile lor de selectare.

Constanta,

18 aprilie 2019,

Paul Andreescu“

