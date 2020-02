Vietnamezi acuzaţi că au mâncat câinii localnicilor. Se întâmplă într-o comună din Cluj

Acuzaţii oribile la adresa unor vietnamezi angajaţi într-o fermă de pui din Gilău, judeţul Cluj. Un localnic i-a reclamat la poliţie că i-ar fi furat câinele, un dulău legat în lanţ, pe care l-ar fi mâncat, relatează Ştirile Pro TV.



Paznicul castelului Banfy din Gilău, care locuieşte peste drum de căminul unde sunt cazaţi vietnamezii nu şi-a mai găsit câinele în curte, deşi îl ţinea legat în lanţ. După o cercetare sumară, a chemat poliţia:





„Au atacat câinele, nu ştiu, i-au dat cu spray, sau l-au lovit în cap... că era foarte rău. Şi după am văzut că era dezlegat din legătoare şi pata de sânge acolo, am mers pe urme. În câteva locuri l-a lăsat jos că era greu, a fost foarte gras câinele. Şi am mers direct până la o hală, acolo unde stau vietnamezii ăştia.”



Poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au întocmit un dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de furt şi uciderea animalelor fără drept, cu intenţie.





La fermă de pui din Gilău lucrează 30 de vietnamezi. Localnicii spun, conform sursei citate, că în ultimele luni mai mulţi câini au dispărut, în mod suspect, din zonă. Poliţiştii nu au, deocamdată, vreun suspect în acest caz. Anchetatorii aşteaptă ca medicii veterinari să spună de la ce animal provine carnea găsită în frigiderul vietnamezilor.