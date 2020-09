VIDEO Pădurar acuzat că a ameninţat cu moartea un parlamentar clujean după ce a descoperit tăieri ilegale de păduri

„Să-ţi aminteşti de 2 noiembrie anul trecut!” Asta i-a spus un pădurar lui Horea Petrehuş, de la Asociaţia Valori Superioare, după ce coborâse dintr-o pădure din Munţii Gilăului, unde a descoperit urmele unor tăieri ilegale de păduri. Pe 2 noiembrie, anul trecut (2019), a fost… Sâmbătă Morţilor, explică Mihai Goţiu pe Facebook.

”Mesajul” a venit după ce acelaşi pădurar ne urmărise şi la urcare şi încercase să ne oprească să ajungem în pădure. De altfel, documentarea am făcut-o după ce zilele trecute am primit informaţii conform cărora inspectori ai Gărzii Forestiere Cluj ar fi fost ameninţaţi pentru a stopa un control în zonă!”, arată paralamentarul.

Ce s-a întâmplat





„Totul a început în urmă cu două săptămâni, când, tot în Munţii Gilăului, am documentat una dintre cele mai mari tăieri ilegale de păduri din România din ultimul deceniu.

După postarea filmării pe Facebook , oameni din zonă au prins curaj şi au semnalat că există şi alte tăieri ilegale pe valea Someşului Rece, pe Ocolul Silvic Horea (privat), care gestionează suprafeţe întinse de pădure din judeţele Alba şi Cluj (un ocol silvic despre ale cărui ”fapte” presa a mai relatat şi care, tot potrivit relatărilor presei, ar fi controlat şi protejat de deputatul PNL de Alba Corneliu Olaru, membru al Comisiei pentru Agricultură şi Silvicultură (!) din Camera Deputaţilor).

A fost sesizată Garda Forestieră Cluj, care a început un control la începutul acestei săptămâni. După ce a dat, însă, peste primele cioate tăiate ilegal, inspectorii Gărzii s-au plâns că sunt ameninţaţi şi intimidaţi de către pădurarii ocolului silvic şi li s-a dat de înţeles că totul va fi muşamalizat (asta chiar şi după ce o înregistrare făcută de Horea Petrehuş la faţa locului a fost postată pe pagina de Facebook a Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor!). https://www.facebook.com/gotiu.mihai/videos/1666833310156099/

Acesta a fost motivul pentru care am luat legătura cu Horea Petrehuş, rugându-l să mergem pe teren. Am ajuns de dimineaţă. Cum am intrat în zona roşie (că verde ar fi cam mult spus), ne-am trezit cu un 4x4 care ne urmărea. Pădurarul din maşină ne-a luat la rost că, vezi Doamne, ce căutăm noi acolo fără să-l anunţăm şi de ce avem o securice cu noi! (vezi video). Când am vrut să-i cer detalii, a întins-o.

În pădure, s-au confirmat mai toate informaţiile primite. În câteva ore am găsit mai multe cioate, ascunse sub vreascuri de crengi, care prezintă indicii cât se poate de evidente ale unor tăieri ilegale. Chiar dacă anul trecut, aici s-ar fi exploatat aproximativ 200 de mc de ”doborâturi”, cioatele pe care le-am găsit ascunse sub mormanele de vreascuri au rădăcinile înfipte bine în pământ. Mai mult, n-am găsit nici o urmă de marcă pe cele mai multe dintre ele!

Şi asta nu e tot. Dând la o parte pământul pus pe cioate (înainte de a fi acoperite cu crengi), am găsit urmele unei substanţe care a înnegrit lemnul, dând-ui aspectul unui copac tăiat cu mulţi ani în urmă. În realitate, înlăturând stratul negru (vezi video), se poate observa că tăierea e destul de recentă (cel mai probabil anul trecut). Potrivit unor oameni din domeniu, substanţa ar fi sodă caustică şi ar fi folosită în mod expres pentru a induce în eroare un control superficial.

Şi încă o observaţie: diametrul cioatelor tăiate e mult mai mare decât a brazilor care au mai supravieţuit în zonă. Poate reuşeşte cineva să-mi explice ciudăţenia asta: cum ar fi rupt vântul cei mai mari şi vajnici brazi (că de doborât nu se pune problema – rădăcinile sunt înfipte straşnic în pământ), dar nu i-a rupt pe cei mai subţiri!?

La întoarcere, a reapărut acelaşi pădurar (cum a aflat când am urcat în zonă şi cum s-a nimerit să se întoarcă taman când plecam, după mai multe ore în care am fost în pădure, e altă întrebare). L-a chemat pe Horea ”să-i spună ceva la ureche”. I-a zis un singur lucru, pe geamul maşinii: să-şi amintească de ziua de 2 noiembrie a anului trecut (!?). După care, în momentul în care am vrut să-i pun mai multe întrebări, a accelerat şi a demarat în trombă (vezi video).

Evident, voi sesiza oficial Ministerul şi Garda Forestieră. Voi solicita un control extins în toată zona. Şi mă voi lupta ca ”DNA-ul Pădurilor” să devină cât mai repede realitate. Dar, până atunci, mă bazez şi pe sancţiunea voastră: pe 27 septembrie şi pe 6 decembrie: LA VOT!

Şi să nu vă mai plângeţi că rămânem fără păduri dacă îi mai votaţi tot pe cei care susţin jefuirea şi distrugerea pădurilor, care îi acoperă pe pădurarii de genul celui care a încercat să ne intimideze azi, care blochează DNA-ul Pădurilor şi legile anti-hoţie! Şi care se mai şi aşteaptă să primească pensii speciale pentru ”munca” lor ”în slujba cetăţenilor”!”, a scris Goţiu pe Facebook.

