Un celebru brand românesc vechi de un secol, pe buza prăpastiei. Fabrica de pantofi Clujana, gonită din vechiul sediu

Fabrica de pantofi Clujana mai are circa 100 de angajaţi. Acum 30 de ani avea 11.000. FOTO Mediafax

Clădirile din Piaţa 1 Mai în care îşi desfăşoară activitatea societatea Clujana au ajuns în proprietatea Consiliului Judeţean Cluj în 2018. Asta după ce Clujana a intrat în insolvenţă, iar ANAF a scos la vânzare sediul societăţii, pentru a recupera din datorii. Atunci au fost scoase la licitaţie un spaţiu de vânzare de 118 metri pătraţi de pe strada Teodor Mihaly, hala de producţie în suprafaţă de 2296 mp şi terenuri de 8.000 mp din Piaţa 1 Mai cu preţul de pornire de 28.560.610 lei.

Consiliul Judeţean Cluj a achiziţionat atunci activele Clujana pentru a le transforma în spaţii administrative cu intenţia ca în clădirile achiziţionate să fie relocate birouri şi spaţii de arhivare pentru Centrul Militar Zonal Cluj, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Cluj sau pentru Filarmonica Cluj.

Un deznodământ aşteptat

Interesant este că şi societatea Clujana este deţinută tot de Consiliul Judeţean Cluj, însă acest lucru nu a contat în final. Potrivit cotidianului Făclia de Cluj, în acest an, în luna martie, forul judeţean a somat Clujana să părăsească imobilele din Piaţa 1 Mai. Însă cum societatea nu a găsit spaţii potrivite pentru a-şi muta activitatea, şi-a continuat producţia în acelaşi clădiri, provocând reacţia Consiliului Judeţean Cluj. Recent a fost deschis un proces de evacuare la Judecătoria Cluj-Napoca, iar săptămâna trecută instanţa a da câştig de cauză forului judeţean.

„Admite acţiunea având ca obiect evacuare formulată de reclamantul Judeţul Cluj, reprezentat prin preşedintele C. J. C., în contradictoriu cu pârâta Clujana. SA, reprezentată prin director general C. O. Dispune evacuarea pârâtei din imobilele proprietatea reclamantului.(…) Obligă pârâta la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 80 de lei, reprezentând onorariu executor judecătoresc. Respinge cererea privind acordarea unui termen de graţie, formulată de pârâtă. Executorie. Cu drept de apel în 5 zile de la pronunţare, care se va depune la Judecătoria Cluj – Napoca”, se arată în încheierea Judecătoriei Cluj-Napoca.

Conducerea Clujana nu a atacat decizia dată pe 16 iulie de Judecătoria Cluj, deşi avea termen de 5 zile pentru asta. Ar fi fost pierdere de timp, mai ales că 93,4412% din acţiunile Clujana sunt deţinute chiar de Consiliul Judeţean. Însă viitorul Clujana este acum sub semnul întrebării, în condiţiile în care deocamdată nu a fost găsită o soluţie pentru relocare. Una dintre soluţiile luate în discuţie pentru salvarea societăţii ar fi mutarea companiei în Parcul Industrial Tetarom, însă spaţiile deţinute acolo de Consiliul Judeţean nu ar corespunde activităţii fabricii.

Fabrica a fost înfiinţată încă din 1911 Clujana a produs ghete şi pantofi de piele încă din 1911 şi a fost mult timp una dintre fabricile model ale Clujului. Era, la origini, Fabrica de Piele „Fraţii Renner & Co” cu produse apreciate datorită calităţii lor. După primul război mondial, a devenit societate pe acţiuni, iar comuniştii au naţionalizat-o în 1948. Între anii '70-'90, majoritatea produselor sale mergeau la export, iar marfa care mai ajungea şi pe piaţa internă se vindea ca pâinea caldă. În perioada respectivă a fost practic cea mai mare fabrică de pielărie şi încălţăminte din ţară, cu peste 11.000 de angajaţi şi a produs milioane de perechi de pantofi. La scurt timp după Revoluţie a avut loc şi marea schimbare. O schimbare în rău, pentru că din primadonă a ajuns o Cenuşăreasă vulnerabilă la şocul trecerii la economia de piaţă. Clujana a intrat în insolvenţă şi a fost chiar închisă timp de patru ani, între 1999 şi 2003. Salvată in extremis, fabrica ieşea din insolvenţă în 2004, iar apoi a fost preluată de Consilul Judeţean Cluj.

