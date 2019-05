Un bărbat s-a împuşcat în cap într-un poligon dintr-o comună din judeţul Cluj

Tragedia s-a petrecut duminică, 26 mai, în urmă cu puţin timp, la un poligon din comuna Floreşti, judeţul Cluj.

„În jurul orei 18:35 am fost sesizaţi cu privire la faptul ca o persoană care se afla într-un poligon privat de tragere are o plagă în zona capului, produsă prin împuşcare. Bărbatul are 41 de ani şi este din Cluj-Napoca. La faţa locului se află poliţişti pentru lămurirea tuturor aspectelor”, au informat reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj.

