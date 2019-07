Românul a cărui invenţie ar putea salva zeci de mii de motociclişti. Cum funcţionează casca smart lăudată în toată Italia

Emanuel Chirilă (21 de ani) s-a mutat în Italia cu familia, în 2007, pe când avea doar 9 ani. La fel ca alte milioane de români, părinţii săi au ajuns la concluzia că România nu le poate oferi o viaţă decentă şi au ales să-şi facă viitorul într-o ţară mai grijulie cu cetăţenii săi.

La scurt timp după ce s-a mutat în Italia, tânărul a devenit atras de computere, iar cu timpul a început să înveţe diverse limbaje de programare.

„În copilărie nu am avut computer până la vârsta de 9 ani. Nici n-am ştiut ce este acela internet, iar primele mele contacte cu lumea computerelor au fost în Italia. În schimb, am avut dintotdeauna curiozitatea de a afla mai multe despre cum funcţionează aparatele electrice în general, iar pentru asta demontam de multe ori casetofoane, aparate de radio şi cam ce găseam prin casă. Uşor, uşor am început să învăţ câteva lucruri de bază. Iar pe la vârsta de 9 ani am încercat să-mi asamblez primul meu computer folosind piese găsite într-un depozit unde lumea arunca ce era vechi sau stricat. Şi aşa a început pasiunea mea pentru tehnologie şi computere“, rememorează Emanuel.

Prototipul creat de Emanuel Chirilă

La scurt timp, el a devenit interesat de programare, iar prima dată a învăţat limbajul Visual Basic prin tutoriale online. Puţin mai târziu, reuşea să facă primii săi bani din programare. „La vârsta de 16 ani am început sa creez software şi să vând ceea ce făceam unor mici întreprinderi. Am vândut unor agenţii imobiliare, unei şcoli de şoferi, dar şi unor chioşcuri din zonă. Aşa am început să capăt mai multă experienţă şi îndemânare în hardware şi software, iar bani câştigaţi îi reinvesteam constant în pasiunea mea“, povesteşte tânărul.

Ulterior, Emanuel a reuşit şi prima şi cea mai importantă invenţie a sa de până acum: casca inteligentă. Ideea i-a venit atunci când a realizat că nu se simte în siguranţă pe motocicletă. În plus, s-a gândit şi că, de multe ori, accidentele de motocicletă se produc în locuri cu trafic scăzut, ceea ce face ca victimele acestora să nu fie găsite la timp şi salvate.

O idee venită din nevoie

„Lucrând seara la o pizzerie, la livrări cu scuterul, ştiam cât de periculos poate fi acest mijloc de transport, mai ales în cazul în care condiţiile meteo nu sunt favorabile sau atunci când este întuneric afară şi străzile nu sunt bine luminate. Atunci mi-a venit această idee. Am pus cap la cap toate cunoştinţele mele acumulate de-a lungul anilor în hardware şi software şi aşa am creat primul prototip de cască smart. Bineînţeles, nu a funcţionat din prima. A durat cam şase luni, timp în care am făcut mai multe teste şi cercetare pentru a ajunge la prototipul funcţional 100%“, explică tânărul.

Apoi, Emanuel şi-a prezentat casca la sfârşitul verii anului 2016. Pentru asta, el a invitat mai mulţi jurnalişti din presa locală de la San Giovanni Valdarno, vorbindu-le despre proiect, pe care l-a prezentat în detaliu. De aici, din presa locală, ştirea a fost ulterior preluată de marile ziare din Italia şi de agenţiile de presă.

Casca trimite coordonatele GPS ale accidentului

Casca inventată de tânărul originar din România ar putea salva pe viitor mii, dacă nu chiar zeci sau sute de mii de motociclişti, în timp.

„Este vorba despre o cască aparent normală, dar care, în cazul producerii unui accident, are capacitatea de a detecta impactul cu asfaltul şi, prin urmare, primeşte coordonatele GPS instant şi trimite un SMS la numărul de telefon ales anterior de utilizator, avertizând că s-a întâmplat ceva. În plus, pune la dispoziţie poziţia GPS pentru a ajunge la locul accidentului. Asta la modelul de bază. Apoi, casca mai are şi alte funcţii, precum detectarea neatenţiei la drum, oboseala şi cantitatea de alcool din sânge, dar de ele vom vorbi pe modelele viitoare“, susţine Emanuel.

În prezent, tânărul român este în tratative cu câţiva producători de caşti şi motovehicule din Italia. Momentan, de casca inventată de el sunt interesaţi trei producători de căşti, un mare producător moto, iar în plus, a primit şi două propuneri de cumpărare a ideii şi o colaborare cu un startup American din California, SaphiBeat.

Inclus într-un top „Forbes“ Italia

Invenţia l-a făcut celebru pe Emanuel Chirilă, iar anul trecut a fost nominalizat de ediţia italiană a revistei „Forbes“ la categoria „100 de lideri ai viitorului“. În plus, tot de curând, a fost invitat şi a participat ca speaker la forumul TEDxYouth Italia, eveniment-concurs care premiază ideile valoroase ale tinerilor absolvenţi ai şcolilor italiene.

Mai mult, pe 5 iulie, a fost primit de ministrul Infrastructurii şi al Transporturilor din Italia, Danilo Toninelli, care a ţinut să imortalizeze momentul şi a scris pe pagina sa de Facebook următorul mesaj măgulitor la adresa românului: „Astăzi am avut plăcerea să-l întâlnesc pe Emanuel Chirilă, un tânăr care, la vârsta de 18 ani, a creat o cască de motocicletă inteligentă, capabilă să contacteze singură personalul de urgenţă în caz de accident.“

Emanuel i-a arătat ministrului italian cum funcţionează casca smart

Toate acestea i-au confirmat lui Emanuel că este pe drumul cel bun şi l-au motivat şi mai mult. Românul lucrează azi ca programator la o companie italiană. „Faptul că am fost remarcat de «Forbes» a fost ceva ce nu mi-aş fi imaginat vreodată că se va întâmpla, m-a încărcat cu pozitivitate şi curaj. Apoi, a venit experienţa de la TEDxYouth Italia, care mi-a permis să-mi promovez proiectul la nivel naţional în Italia“, enumeră Emanuel.

Însă tânărul are şi un of: „Din păcate, nu am ajuns să ţin conferinţe şi în România, dar cine ştie... poate într-o zi. Oricum, fac tot posibilul să ajung an de an în ţară. Nu este vară să nu vin să-mi văd rudele. De fiecare dată când ajung în ţară mă simt acasă. Asta pentru că-mi ador mea şi o voi purta mereu în suflet oriunde m-aş afla. Mi-ar plăcea să mă întorc într-o zi definitiv aici. Cred cu tărie că România are potenţial, însă are nevoie de oameni care să investească în ea, de oameni care să se implice şi care să muncească“, este declaraţia de dragoste făcută de tânărul inventator român.

