Prima reacţie a liderului AUR acuzat într-un dosar de proxenetism. „E o gravă confuzie, mă declar public nevinovată”

Prim vicepreşedintele organizaţiei AUR Vladeşti-Galaţi, Ancuţa Cârcu, este acuzată în dosarul proxeneţilor din Turda, care acţionau în Spania. Pe numele ei a fost emis un referat de arest preventiv, anunţa Gazeta de Cluj, iar presa locală a scris că tânăra politiciană a fost deja arestată. În realitate, politiciana din Bistriţa este cercetată în libertate, iar joi, 11 februarie, a reacţionat pe Facebook pentru prima oară faţă de informaţiile care o vizează.

Ancuţa Cârcu a recunoscut că Parchetul Judecătoriei Turda a făcut o descindere în mai multe cluburi din Tenerife, printre care şi clubul pe care îl administrează ea, însă susţine că este nevinovată. Mai mult, ea crede că este victima unei veritabile cruciade de fake-news mediatic şi îşi exprimă speranţa că va fi cercetată şi pe viitor fără nicio măsură preventivă.

„În urma informaţiilor apărute în presă conform cărora aş fi arestată într-un dosar de proxenetism, camătă şi şantaj înţeleg să arăt următoarele: În primul rând, fac menţiunea că nu sunt arestată. Într-adevăr, Parchetul Judecătoriei Turda a făcut o descindere în mai multe cluburi din Tenerife, printre care şi clubul pe care îl administrez. În acest sens, arăt că sunt victima unei veritabile cruciade de fake-news mediatic – în realitate, eu sunt la acest moment în libertate (totodată am convingerea intimă că voi fi cercetată în viitor fără vreo măsură preventivă).

Cu privire la acuzaţia care mi se aduce, nu doresc să periclitez în vreun fel bunul mers al anchetei, dar voi spune doar atât: sunt acuzată de faptul că aş fi înlesnit practicarea prostituţiei de către două tinere în clubul moştenit de la fratele meu. Această acuzaţie este una nefondată şi mă declar public nevinovată. Nu ştiu ce făceau la alte cluburi, însă la mine la club erau angajate cu carte de muncă.

Perioada aşa zis infracţională se suprapune aproape perfect cu perioada pandemică în care clubul al cărui administrator am ajuns să fiu a fost închis. Astfel, în perioada de lockdown, cu toate restricţiile pe care le-am simţit cu toţii, era imposibil să particip în vreun fel la comiterea acestei infracţiuni. Până la urmă au fost câteva luni de zile în care era ilegal să ieşi în afara casei, cu atât mai puţin să poţi derula activităţile la care fac referire procurorii.

Apoi, motivul pentru care cred eu că am ajuns în acest dosar este dat de o gravă confuzie. Se susţine că cele două fete se prostituau în alte trei cluburi iar singurul motiv pentru care am ajuns şi eu în dosar este faptul că acestea lucrau cu forme legale în clubul meu. Din câte ştiu eu, patronii celor trei cluburi nu sunt în dosar alături de mine, dar eu am ajuns să fiu suspect în dosar.

Mai mult decât atât, oricine mă cunoaşte ştie că mi-am dedicat o mare parte a carierei mele pentru a susţine independenţa, libertatea şi puterea feminină. Această activitate de care sunt acuzată contravine celor mai intime principii ale fiinţei mele şi trecând peste dimensiunea ilegală a faptei, reiterez că eu nu aş fi niciodată în stare să fac lucrurile de care sunt acuzată. Condamn vehement tot ce este legat de activitatea de proxenetism şi reiterez faptul că eu nu aş putea vreodată să fiu implicată în aşa ceva.

În ultimul rând, arăt că am deplină încredere în autorităţile române şi cred cu tărie voi fi găsită nevinovată de acuzaţia care mi se aduce. Cred că la acest moment justiţia trebuie lăsată să îşi facă datoria şi adresez un apel public, în special mediei, de a nu pune presiune pe actul de justiţie”,a scris Cârcu pe Facebook.

Dosar complex

Dosarul în care este cercetată politiciana este unul complex. Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale au efectuat o serie de percheziţii, în data de 2 februarie, la Turda, în judeţul Cluj, dar şi în judeţele Argeş, Mureş, Giurgiu, Dâmboviţa, Suceava şi Dolj, la locuinţele unor persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de proxenetism, şantaj, camătă şi influenţarea declaraţiilor. A fost vorba de o acţiune complexă, desfăşurată în colaborare cu ofiţeri ai poliţiei spaniole.

Concomitent, în baza unui ordin european de anchetă, pe teritoriul Spaniei, respectiv în Madrid şi Santa Cruz de Tenerife, au fost desfăşurate un număr de 6 percheziţii domiciliare, la care a participat un poliţist din cadrul Biroului de Investigaţii Criminale Turda.

