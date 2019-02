Poliţiştii apelează la preoţi pentru informarea bătrânilor de înşelăciunile prin metoda „Accidentul“

Poliţiştii din Cluj au apelat la preoţi ca să informeze vârstnicii legat de metoda „Accidentul“. Preoţii ar fi citit în biserici din judeţ un mesaj prin care se explică cum funcţionează această metodă.

„Am fost şi la biserică, este o idee foarte bună, prin 2015 am început. Am fost la reuniunea preoţilor din judeţ, le-am explicat situaţia, am făcut un comunicat scurt. La televizor nu se uită, presa n-o citesc, online să fim realişti. Unde merg? La biserică“, a declarat miercuri, 6 februarie, într-o conferinţă de presă, şeful IPJ Cluj, Mircea Rus, potrivit actualdecluj.ro.

Acesta a mai afirmat că suma de 10.000 de euro este una dintre cele mai mici obţinute prin metoda „Accidentul“.

