REKO, metoda inedită prin care producătorii dintr-o asociaţie şi-au crescut vânzările

Aproximativ 25 de producători din regiunea Clujului au constituit ROA (Roade Ardelenşti Online) prin care îşi aduc produsele mai aproape de masa consumatorilor. Tipul de vânzare este este REKO sau REjäl KOnsumtion, în traducere liberă „consum responsabil” şi se bazează pe încrederea reciprocă între consumatori şi producători, având ca suport deschiderea producătorilor pentru tot ceea ce înseamnă producţia locală.

Potenţialii clienţi care doresc să beneficieze de înscrierea pe acest grup o pot face pe baza unei recomandări sau a unei invitaţii, fiind ulterior acceptaţi de către administratorii grupului de pe Facebook. Tot aici, producătorii anunţă data şi locul următoarei distribuţii, iar clienţii anunţă ce anume şi-ar dori şi în ce cantitate.

Printre membrii ROA se numără şi clujeanca Roxana Pârjol, care produce îngheţată moleculară sub brandul L'Albero dei sogni (Pădurea de vis).

„Online-ul este piaţa noastră de desfacere, locul de prezentare a producătorilor, produselor, respectiv ofertelor. Vânzarea se face pe bază de precomandă în cadrul grupului la postarea producătorului”, explică Roxana.

„ROA e o reţea care a luat fiinţă la Cluj, în 2020, inspirată de modelul finlandez REKO şi reprezintă un grup de producători din Cluj şi împrejurimi. Ne-am propus crearea unei reţele de vânzare directă şi consum echitabil pentru hrana produsă local. Tipul de vânzare este REKO şi reprezintă o alternativă de vânzare directă, înfiinţată în Finlanda, în 2013”, a adăugat ea.

Magia laptelui de măgăriţe

Magik Milk este o afacere de familie şi a intrat în ROA doar la începutul acestui an, însă rezultatele au început deja să se vadă, iar baza lor de clienţi a început să crească. Cei de la Magic Milk comercializează lapte de măgăriţă.

„Noi suntem echipa Magic Milk, adică eu, Ileana Berci, fratele meu Florin Berci şi cele 85 de măgăriţe. Primele nouă măgăriţe le-am achiziţionat în 2018. La începutul anului 2021 am fost invitată în grup de o prietenă, care este clientă ROA. Am urmărit puţin grupul, mi-a plăcut foarte mult conceptul care stă la baza lui, aşa că în a doua săptămână din ianuarie am luat legătura cu Carmen Leşe, unul dintre fondatorii grupului, şi am fost acceptaţi. Pentru noi ROA înseamnă oportunitatea de a sta faţă în faţă cu oamenii şi de a discuta deschis despre beneficiile laptelui de măgăriţă, care, din păcate, sunt foarte puţin cunoscute”, a spus Ileana Berci.

O altă afacere de familie, Pasta Pedroni, e parte a ROA. Proprietarii afacerii s-au alăturat din acest an ROA şi spun că de atunci businessul lor merge mai bine.

„Noi ne numim Pasta Pedroni şi suntem pe drumul pastelor artizanale de un an şi jumătate. Aventura a început acum vreo 4 ani, dar ne-a luat ceva timp să găsim reţetele perfecte ca aluatul de paste să capete mai mult decât formă, textură, ci şi culoare şi gust după bunul plac. Astfel pastele colorate natural cu turmeric, sfeclă, susan negru, spanac, rozmarin şi cafea la care adăugăm ouă proaspete, sunt pasiunea noastră, iar ideile continuă să vină”, spune Amalia Crişan.

Între timp, nu doar că vânzările au crescut, dar cei de la Pasta Pedroni au reuşit să se şi apropie de clienţi.

„Modelul ROA de vânzare directă ne ajută să ne întâlnim cu cei din online în punctele fixe. Diversitatea de produse din acest grup face ca aceste întâlniri să fie o experienţă completă pentru cumpărător şi asta ne ajută, ne ridică pe toţi producătorii. Aşa ne-au crescut vânzările şi am ajuns ca relaţia cu clienţii să fie mai mult decât producător-cumpărător, să fie una de prietenie. Cum comenzile sunt în online ajungem să păstrăm legătura cu cei care le fac şi astfel, primim poze cu diverse mâncăruri cu paste care mai de care. Creativitatea lor ne inspiră, ne bucură şi ne face să ne autodepăşim”, adaugă Amalia Crişan.

