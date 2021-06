Invazie de şobolani într-un cartier din Cluj. „Bine că centrul e de cinci stele” VIDEO

În imagini se vede cum şobolanii apar pe sub ghena aflată la doar câţiva metri în faţa unui bloc, fără să fie prea impresionaţi de oamenii care îi priveau şi îi filmau. Imaginile au fost filmate în cartierul clujean Mărăşti, la doar câţiva kilometri de centrul oraşului.

„Dacă şi la Cluj-Napoca am ajuns să avem ca şi la Bucureşti invazie de şobolani, atunci cineva nu-şi face datoria. E invazie de şobolani pe lângă ghenele de gunoi. Felicitări firmei de deratizare…", a scris clujeanul pe Facebook.

Acesta spune că făcut mai multe sesizări la Primăria Cluj-Napoca şi a sunat de câteva ori la telefon, însă nu i-a răspuns absolut nimeni.

Comentariile nu au întârziat să apară. „Bine că centrul e de cinci stele. Aţi trimis sesizare? ” a scris cineva, „Vă trebuie vreo două babe crescătoare de pisici şi aţi scăpat”, a fost ironia unui clujean, la care altcineva a răspuns în aceeaşi notă: „Ăştia cred că au mâncat pisicile la cât de mari sunt.”

Cazul nu este unul singular, la fel cum nu doar şobolanii îi chinuie pe clujeni. La începutul lunii, primarul Emil Boc anunţa acţiuni de dezinsecţie şi de delarvizare şi a postat pe facebook un clip în care apăreau mai multe maşini pregătite să treacă la acţiune. Nici atunci reacţiile nu au întârziat, iar mulţi clujeni au criticat intervenţia tardivă a Primăriei Cluj-Napoca.

„ În Mărăşti nu am mai văzut o maşină de 2 ani, ne mănâncă ploşnitele,(str Fabricii 19 in curte ),va rugăm să ne ajutaţi!”, a scris cineva, ăn timp ce un alt clujean s-a plâns de gândaci. „Sunt nişte gândaci de canalizare cât grisinele ! M-am trezit cu câţiva in baie, era sa fac stop cardio. Am luat măsurile individuale, pe care le am putut. În bloc nu prezintă nici un interes ca sunt vizitatori nocturni.

Vă mai recomandăm şi: