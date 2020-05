FOTO Destinaţii de vară ca afară ascunse în mijlocul României. Lista locurilor exotice despre care se vorbeşte puţin

„După izolare, îţi propunem să îţi faci vacanţa în România celor o mie de lumi! Pentru că ai toate motivele din lume”, susţin iniţiatorii campaniei „România celor o mie de lumi”, derulate pe blogul „Calatori în bascheţi”, în care sunt prezentate locuri şi pensiuni de la noi, care seamănă izbitor cu staţiuni sau obiective turistice superbe din diferite ţări ale lumii.

Nu trebuie să te duci circa 7.000 de kilometri până în Maldive pentru a avea ocazia să simţi cum este să locuieşti într-o căsuţă idilică suspendată pe piloni chiar deasupra apei. Poţi să faci acest lucru în România, mai exact în Berzasca, pe Clisura Dunării, la 64 de km de Parcul Naţional Cheile Nerei, la 443 km de Bucureşti şi la 189 de km de Timişoara, se arată pe „Călători în bascheţi”, blogul înfiinţat de Laura Vereha şi Sebastian Secan, doi jurnalişti cu experienţă în presa scrisă şi în televiziune, premiaţi de APTR pentru reportaje sociale şi de eco-atitudine.





Berzasca este doar unul dintre cele 16 locuri care vor fi prezentate pe în cadrul campaniei „România celor 100 de lumi”. Printre cele 16 locuri prezentate fiecare în câte un articol dedicat se numără Ursa Mică Glamping Resort, campingul de lux aflat la Ciocanu, care rivalizează cu Snow Peak Field Suite Hakuba din Japonia, Mocăniţa de pe Valea Vaserului, care are o soră geamănă în munţii Harz din Germania sau plaja neştiută de la Şuncuiuş, aproape identică cu Railay din Thailanda.

„Noi, cel puţin, am luat decizia ca anul acesta să nu mai zburăm”

Jurnalistul Sebastian Secan, unul dintre cei doi fondatori ai blogului „Călători în bascheţi” şi iniţiatori ai campaniei „România celor o mie de lumi”, a vorbit cu „Adevărul” despre turism în vremea pandemiei şi a recomandat câteva destinaţii de vară, în România, care te vor face să te simţi „ca afară”.





„Cu siguranţă, anul acesta, în urma acestei crize sanitare, cel mai sigur ar fi să ne facem vacanţa în România. Noi, cel puţin, am luat decizia ca anul acesta să nu mai zburăm. Credem că românii se vor orienta mai mult înspre locuri din ţară, cât mai izolate, pensiuni mai mici, cabane în regim de self check-in, eventual locuri în care au mai fost şi în care au încredere”, spune Sebastian.



Destinaţii de vară „ca afară”

Grecia, Turcia, Bulgaria, Italia sunt câteva dintre destinaţiile preferate ale românilor pe timpul verii, datorită plajelor şi condiţiilor pe care le oferă. L-am rugat pe Sebastian Secan să ne recomande câteva destinaţii din România similare cu cele externe preferate de români:





„Nouă ne plac plajele mai ferite de lume, cum ar fi cele de la Tuzla, de la Corbu, de la Sulina sau de la Gura Portiţei. Există aici locaţii premium deschise, în ultimii ani, care oferă turistului tot confortul de care are nevoie şi ceea ce contează poate mai mult acum, chiar şi izolare.”





Jurnalistul ne-a dat şi câteva exemple: „Vă puteţi caza într-un glamping (cazarea se face în corturi care oferă toate condiţiile unui hotel de calitate-nr) la Tuzla, unde vă veţi simţiţi ca într-un basm cu Alladin, locul este situat la mal de mare şi seamănă izbitor cu resorturile de lux din ţările exotice; sau la Vama Veche, la Tagoo – într-un hotel intim, unde dacă nu ai şti unde te afli, ai putea spune că eşti chiar în Grecia. De la decor până la calitatea serviciilor, totul este impecabil. Şi de ce nu? Încercaţi să vă cazaţi în Delta Dunării, la Sfântu Gheorghe, la Green Village. Veţi fi uimiţi să descoperiţi frumuseţea canalelor Dunării şi o locaţie ireproşabilă. De asemenea, există un sat plutitor care te duce cu gândul la bungalourile din Maldive: la Berzasca”

Sfaturile lui Sebastian nu îi vor dezamăgi nici pe cei care doresc să-şi reîncarce bateriile la munte: „Sunt multe destinaţii care ne-au impresionat prin frumuseţea locurilor, prin bunătatea oamenilor şi prin mâncarea specific zonei şi este greu de ales un singur loc. Ne-au plăcut şi cătunele rupte de lume, extrem de pitoreşti din munţii Apuseni sau din Bucovina, unde ai senzaţia că este o altă Românie, dar şi satele de pescari izolate din Delta Dunării, de o puritate ireală. Ne-au rămas în suflet şi satele Măgura, pe care noi l-am comparat cu Elveţia sau Rimetea, din Alba, pe care noi l-am numit Austria României. Există şi o plajă de munte, superbă, amenajată în Apusenii Bihorului, la Şuncuiuş (pensiunea Gradia), care seamănă izbitor cu plajele din Thailanda.”

Oradea în loc de Viena

Printre cele mai populare destinaţii de vară ale românilor sunt şi city break-urile, printre oraşele favorite numărându-se Roma şi Viena. „Dacă tot aţi amintit de capitala Austriei, vă recomandăm să vă rezervaţi un city break la Oradea, un oraş comparat deseori cu Viena, care a renăscut spectaculos în ultimii ani. Şi de ce nu? Un city break la Sibiu, oraşul care nu încetează să te uimească ori de câte ori îl vezi sau la Cluj Napoca, un oraş cool, tineresc, hub-ul informaticii româneşti. De ce nu un mini tour, extrem de ofertant din punct de vedere al experienţei turistice: Alba - Turda - Cluj”, ne sfătuieşte Sebastian.



În continuare prezentăm un scurt interviu cu Sebastian Secan, unul dintre fondatorii



Adevărul: Cine sunt „călătorii în bascheţi”?

Adevărul: Cine sunt „călătorii în bascheţi"?

Sebastian Secan: Suntem Laura Vereha si Sebastian Secan, doi jurnalişti cu experienţă în presa scrisă şi în televiziune, premiaţi de APTR pentru reportaje sociale şi de eco-atitudine. Suntem iniţiatorii proiectului Calatorinbascheti.ro, care a devenit, în scurt timp, unul dintre cele mai citite bloguri de travel din România. Însă înainte de a fi jurnalişti, suntem călători prin România şi prin lume. Împreună am fost în 44 de ţări de pe cinci continente, dar pentru noi România a însemnat mereu acasă. Ne place să descoperim locuri inedite de la noi din ţară, mai puţin ştiute şi să le prezentăm publicului nostru, pentru că avem drag de România. Indiferent dacă te duci la capătul lumii, în insule exotice sau în marile hub-uri financiare ale lumii, indiferent dacă descoperi locuri frumoase şi afară, nouă ne place să zicem că acasă... este acolo unde ţi-a rămas sufletul. Iar sufletul ne-a spus că trebuie să promovăm România. De aceea, am lansat, recent, şi campania "România celor o mie de lumi", care a fost gândită să ajute turismul românesc în această perioadă de criză.

Sunt 16 destinaţii uimitoare de la noi care seamănă izbitor cu staţiuni sau cu diferite obiective turistice ale lumii. Le-am comparat simbolic cu celebre destinaţii din lumea întreagă tocmai pentru a-i determina pe români să redescopere România. Visaţi să ajungeţi în Thailanda? Avem şi noi un mic colţ de Thailanda la Şuncuiuş, în Bihor. Visaţi să vedeţi Bali? Avem un Bali de România la Peşteana, în Hunedoara.

Cum v-a venit ideea unui astfel de blog?

Ideea proiectului Calatorinbascheti.ro a fost urmarea firească a anilor de călătorit intensiv. La un moment dat, am simţit dorinţa să împărtăşim cu ceilalţi informaţiile pe care noi le adunasem în ani de călătorii. Am tot amânat lansarea blogului, până într-o zi, când am zis ca este timpul să ne apucăm de treabă! Nu prea ştiam clar ce aveam de făcut, aveam totuşi experienţa jurnalistică şi ne-am apucat de scris. Ne-au ajutat mult şi prietenii şi aşa am debutat în online în noiembrie 2018 şi de atunci am reuşit să adunăm în jurul nostru o comunitate numeroasă de călători împătimiţi: suntem 140.000 pe Facebook, 15.600 pe Instagram, iar recent ne-am dat adaptat vremurilor şi ne-am făcut şi un cont de TikTok.

Care este secretul popularităţii blog-ului vostru pe o piaţă extrem de concurenţială (pe ce loc sunteţi în topul blogurilor de travel)?

Secretul este unul cât de poate de simplu: acolo unde pui mult suflet, multă muncă şi îţi dedici tot timpul liber pasiunii tale există şi succes. Şi mai este ceva. Ca blogger, indiferent de domeniul pe care ţi-ai ales, trebuie să ai constanţă, să postezi des, să oferi informaţii clare şi precise publicului tău şi să te simtă aproape. Dacă scrii azi şi mai scrii peste o lună, nu sunt multe şanse să reuşeşti în mediul online care, în România, este foarte dinamic. Din datele pe care le avem, în acest moment, calatorinbascheti.ro este cel mai citit blog din România pe contentul de travel, care vizează destinaţiile din ţară. Recordul nostru a fost de 1.026.000 de vizitatori unici pe lună. Articolele noastre sunt virale în blogosferă şi sunt constant în topul Zelist.ro, siteul care monitorizează activitatea în online-ul românesc.

O particularitate a blogului este faptul că dedicaţi o mare parte din conţinut destinaţiilor din România. S-a dovedit o alegere câştigătoare, care este explicaţia?

La început, nici noi nu am avut o explicaţie pentru creşterea rapidă pe care blogul calatorinbascheti.ro a înregistrat-o, într-un timp foarte scurt, de la lansare. Apoi, ne-am dat seama că am avut o abordare editorială neaşteptată. Oamenii au descoperit pe blogul nostru o Românie neştiută, de poveste, cu locuri inedite, în care nu au mai fost. A fost reacţia de uimire de tipul: ”wow, avem aşa ceva în România?”. Şi da, chiar avem!



Cum credeţi că va influenţa pandemia de COVID-19 turismul în România?

Cu siguranţă, anul acesta, în urma acestei crize sanitare, cel mai sigur ar fi să ne facem vacanţa în România. Noi, cel puţin, am luat decizia ca anul acesta să nu mai zburăm. Credem că românii se vor orienta mai mult înspre locuri din ţară, cât mai izolate, pensiuni mai mici, cabane în regim de self check-in, eventual locuri în care au mai fost şi în care au încredere. Este un an greu şi pentru hotelieri, care efectiv nu ştiu ce să facă. Am stat de vorbă cu o parte din ei şi ştim că îşi iau toate măsurile ca turiştii lor să fie în siguranţă în pensiunile lor, dar există o mare incertitudine. Deocamdată, nimic nu este, însă, clar, nici pentru turişti, nici pentru hotelieri. Ar trebui să existe un plan guvernamental coerent de relansare a turismului românesc. Acest lucru ne lipseşte în acest moment şi dacă nu vor fi luate măsuri urgente, am putea să tragem linie la finalul sezonului de vară şi să spunem că a fost un an pierdut. Turismul românesc este un domeniu neglijat în trecut şi ignorat total în această perioadă de pandemie. Tocmai de asta am decis să lansăm campania ”România celor o mie de lumi”, ca să venim în sprijinul turismului românesc, în vremuri de criză.

Care a fost feedback-ul campaniei de succes ”România celor o mie de lumi”?

A fost o surpriză totală pentru noi şi nu ne-am aşteptat să primim atât de multe mesaje şi reacţii venite atât din mass-media, care a susţinut demersul nostru, cât şi de la cititorii noştri sau chiar de la hotelieri. Clipul oficial al campaniei a devenit în foarte scurt timp viral şi a reuşit să ajungă, online, la peste 800.000 de oameni. Sunt în total mii de comentarii şi distribuiri, semn că multă lume a înţeles că doar împreună putem să punem umărul la relansarea unei părţi esenţiale din economia românească.

