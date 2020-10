Emanuel Ungureanu pleacă din USR Cluj, nu şi din USR: „În loc să mă susţină în campanie, unii colegi se întâlneau şi făceau liste pentru parlamentare”

Vicepreşedintele Comisiei de Sănătate din Camera Deputaţilor, Emanuel Ungureanu, şi-a anunţat într-o conferinţă transmisă online, pe Facebook, divorţul de USR Cluj. Va continua însă în USR, a dat el asigurări. Deputatul acuză faptul că în USR Cluj ar exista „bisericuţe”, „găşti” şi interese şi că a fost sabotat chiar din interior, de către unii dintre colegii săi. În acest sens, el i-a arătat cu degetul pe preşedintele USR Cluj, Cătălin Sălăgean, pe Elek Levente şi pe Radu Molnar. Ultimul a fost chiar preferat pe lista eligibilă în dauna sa.

În schimb, Ungureanu a avut grijă să nu-i pună într-o lumină proastă pe Dan Barna, Dacian Cioloş sau Vlad Voiculescu şi a subliniat că aceştia nu au avut niciun rol în „mazilirea” sa.

„În politică există şi subiectivism. Încă din anul 2016, eu am fost săpat în continuu de colegii de la USR Cluj, Elek Levente, Radu Molnar şi Cătălin Sălăgean. Nu Barna, nu Cioloş, nu Voiculescu au făcut listele la Cluj. A fost o înţelegere meschină între colegii din USR şi PLUS ca nici eu, nici Mihai Goţiu să nu mai fim pe liste. A fost o invidie, o antipatie din partea unor colegi din Cluj”, a atacat el.

„Voi ieşi din USR Cluj”

Emanuel Ungureanu s-a plâns că a fost victima jocurilor de interese şi a subiectivismului colegilor săi care nu s-au dat în lături de la nimic „pentru a-l săpa”. El mai spune că a fost „sacrificat” când s-a aruncat în lupta pentru Primăria Cluj, o luptă pe care nu avea cum să o câştige în faţa lui Emil Boc. „Când am fost de sacrificat am fost foarte bun, dar când am cerut un loc de parlamentar, pe baza meritelor, mi-au spus că sunt om vechi. Dar dacă eram vechi şi antipatic, de ce aţi fost de acord să mă duc să candidez. De ce am fost bun la tras şi nu să reprezint?”, s-a plâns Ungureanu.

A continuat apoi să-şi critice foştii colegi, care l-ar fi ponegrit. „Elek Levente spune că aş fi făcut donaţii din sume forfetare, nu e adevărat, am donat doar din salariul de parlamentar. Unii colegi m-au ponegrit şi m-au bârfit şi o fac şi acum pe pagina mea de Facebook. Au spus că în toată această perioadă n-am făcut decât să filmez spitale şi şobolani. Am filmat 80 de spitale, am salvat institutul de translplat din Cluj de la faliment, am schimbat directori politruci, am făcut rost de medicamente pentru boli rare, am produs extraordinar de multe lucruri bune”, a adăugat Ungureanu.

El a precizat că nu va părăsi partidul, ci doar organizaţia clujeană. „Nu voi ieşi din USR pentru că nu am intrat în acest partid pentru o funcţie. Voi ieşi din USR Cluj, conducerea organizaţiei m-a respins, l-au preferat pe colegul Radu Molnar. Mă voi transfera la altă organizaţie care mă sprijină şi mă apreciază”, a spus deputatul, fără să precizeze în care filială se va transfera.