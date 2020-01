Daniel David şi-a depus candidatura pentru funcţia de rector al UBB. Vorbeşte despre „o universitate generatoare de competenţe şi de buni cetăţeni”

Daniel David şi-a depus ieri, 28 ianuarie, candidatura pentru poziţia de rector al UBB. Prorectorul a postat pe blogul personal o sinteză a programului său:



„Plasez candidatura mea la funcţia de rector al Universităţii noastre în paradigma unei universităţi de clasă mondială (word-class), care să exprime, totodată, valorile noastre fondatoare şi virtuţile care consider că trebuie să le fie asociate – Tradiţie (prin Bun-simţ) şi Excelenţă (prin Raţionalitate/Înţelepciune) -, în spiritul umanist modern al încrederii şi deschiderii, pentru a genera o cultură organizaţională a solidarităţii şi cooperării, într-un cadru instituţional dominat de etică, un cadru menit să susţină apoi cu onoare şi curaj misiunea noastră universitară. Conform acestui program, excelenţa nu este un aranjament exclusivist, ci, într-o înţelegere umanistă, o formă incluzivă de a susţine şi stimula valoarea fiecărui membru activ al comunităţii academice. Mai precis spus, excelenţă înseamnă instituţionalizarea unui standard înalt de calitate academică, pe care îl putem implementa în UBB, cu responsabilitate instituţională, rigoare administrativă şi empatie colegială.”

David mai precizează că „urmând programul propus, UBB devine prima universitate a ţării – generatoare de caractere şi competenţe, de buni cetăţeni, fiind o sursă de bunăstare bazată pe cunoaştere pentru Cluj, pentru Transilvania şi pentru întreaga ţară, un reper fundamental în ştiinţa şi cultura naţională – şi, totodată, o universitate de referinţă la nivel internaţional, promovând cultura română şi contribuind la dezvoltarea unei civilizaţii umane bazate pe cunoaştere.”

„Misiunea principală a UBB este aceea de a asigura un învăţământ modern, centrat pe student prin excelenţa cunoaşterii şi formarea caracterelor, în care activităţile ştiinţifice, cultural-artistice şi sportive se combină armonios în modelul academic al unei universităţi world-class, pentru a oferi oportunităţi de dezvoltare profesională şi personală adaptate atât nevoilor/intereselor studenţilor, cât şi nevoilor/vocaţiei cadrelor didactice şi cercetătorilor. În acest proces, studentul nu este obiect sau beneficiar al unor servicii educaţionale, ci partener activ al cadrelor didactice şi cercetătorilor, membru cu drepturi depline al comunităţii academice a UBB. Unicitatea UBB în peisajul academic internaţional este, în primul rând, o consecinţă a multiculturalităţii, atât în ceea ce priveşte organizarea academică, cât şi în ceea ce priveşte trecutul asumat. Această caracteristică fundamentală a Universităţii noastre trebuie în continuare dezvoltată şi valorizată, pentru a creşte avantajele competitive ale UBB”, a mai precuzat David.

Alegerea Rectorului UBB va avea loc în data de 3 martie 2020, orele 9-17.

În competiţie s-au înscris prorectorul Daniel David şi preşedintele Senatului UBB, teologul Ioan Chirilă.

„Aşa cum am precizat, privesc această candidatură ca o formă de asumare a responsabilităţii în raport cu comunitatea universitară din care fac parte şi la dezvoltarea căreia am contribuit prin activitatea mea intensă. Am ocupat de-a lungul carierei mele universitare mai multe poziţii manageriale, care îmi dau posibilitatea de a pune experienţa mea în slujba studenţilor, a cadrelor didactice, a cercetătorilor, a personalului administrativ sau auxiliar, a instituţiei noastre privită ca un întreg. Formarea mea spirituală, ştiinţifică, didactică şi administrativă îmi dă posibilitatea să pot realiza o construcţie la nivelul întregului, fără a face abstracţie de specificul de dezvoltare a fiecărei componente, integrată într-un proces relaţional al dezvoltării instituţionale, potrivit exigenţelor cerute de dezvoltarea societăţii digitale. De aceea, în proiectul managerial pe care l-am depus cu ocazia oficializării candidaturii mele, am expus ideea de Unitate-Bunătate-Bunăstare, pe care o asociez cu ataşamentul faţă de valorile educaţionale, multiculturale, ştiinţifice, morale, spirituale şi umane ale Universităţii Babeş-Bolyai”, a precizat, într-un interviu , teologul Ioan Chirilă.