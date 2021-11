Cum au readus infractorii românii Covid într-o ţară ce părea în siguranţă. „Au fugit din carantină şi i-au infectat pe poliţişti”

Islandezii scăpaseră de COVID-19, cel puţin în aparenţă, iar epidemia fusese dată uitării. Fără să facă exces de măsuri dure ca în alte zone ale Europei, nordicii au ştiut să-şi convingă populaţia să se vaccineze şi să respecte câteva reguli elementare, cum ar fi purtarea măştii şi evitarea aglomeraţiei.

Totul până când boala a reapărut, chiar dacă situaţia nu este la fel de complicată ca în ţări ca Germania sau Marea Britanie. Vinovaţi ar fi fost, potrivit unei părţi a presei din Islanda, mai mulţi români aflaţi în Insulă. Deşi li s-a cerut să intre în carantină, ei nu au respectat regulile. Reacţia presei islandeze nu a întârziat, iar unele ziare au exagerat şi au generalizat lucrurile, arătând cu degetul spre România şi români.

Singurul avocat român din Islanda, Mirabela Blaga, le-a luat apărarare conaţionalilor. „Nu pot să spun că există vreun fenomen aparte de discriminare a românilor, chiar dacă există şi au existat mici incidente. Un exemplu a fost mai demult când când am fost înjuraţi, numiţi o naţie de hoţi, cerşetori şi oameni leneşi.

Asta după ce câţiva dintre conaţionalii noştri infectaţi cu SARS-CoV-2 şi care au încălcat carantina, arestaţi fiind suspectaţi că au furat din magazine, au trimis 16 poliţişti în carantină şi izolare şi au readus virusul în Islanda. Pe insulă, virusul fusese eradicat total datorită disciplinei de care au dat dovadă oamenii şi oarecum le-am înţeles nemulţumirea. Au fost nevoiţi să cheme personal din concediu, a repornit tot acest proces de carantină, de depistare epidemiologica, iar centrul de carantină a fost redeschis”, a povestit Mirabela Blaga.

Românca a reacţionat după ce a remarcat că lucrurile riscau să scape de sub control. A luat legătura cu un ziar islandez şi le-a explicat insularilor că astfel de incidente nu sunt definitorii pentru români.

„Injuriile şi cuvintele urâte care s-au adresat comunităţii romanilor în Islanda după acest incident mi s-au părut injuste şi denigrante. Imediat am decis să iau atitudine şi am contactat cel mai popular ziar din Islanda pentru a ne apăra imaginea. Am declarat în presă atunci că regretăm incidentul petrecut, însă nu meritam cuvintele urâte şi injuriile adresate comunităţii românilor deoarece noi suntem un popor de oameni harnici şi muncitori, avem oameni de valoare care contribuie la dezvoltarea economiei islandeze, avem profesori universitari, avem avocaţi, avem doctori, avem informaticieni, avem ingineri, avem sportivi de performanţă şi nu ar trebui sa fim judecaţi o tara întreaga din cazul unui mic incident, susţine românca.

Linişte în Islanda

Altfel, dacă în România valul patru al pandemiei a făcut ravagii, în Islanda este linişte totală. Islandezii au înţeles din timp că trebuie să se vaccineze pentru a reveni la vechiul stil de viaţă, iar acum restricţiile sunt aproape inexistente.

În plus, atmosfera este una liniştită, iar isteria specifică de la posturile de ştiri din România nici nu ar putea fi imaginată în Islanda, unde presa tratează cu totul alte probleme. Dar asta şi pentru că autorităţile şi-au făcut treaba, iar oamenii au ales să colaboreze şi s-au vaccinat, astfel că nu s-a ajuns niciun moment la restricţii dure.

„Atmosfera este una calmă, la fel cum a fost de la începutul pandemiei, anul trecut prin luna februarie. Autorităţile islandeze au început agresiv de la primele cazuri, au decis imediat ce vor face: testarea în masă, urmărirea şi depistarea, punerea tuturor persoanelor diagnosticate în izolare, închiderea frontierelor când situaţia a fost mai gravă. Totul a fost transparent de la început ceea ce cred eu ca a ajutat şi la menţinerea unei atmosfere calme. De asemenea, ajută faptul că islandezii au arătat o mare încredere în autorităţi şi au stat lipiţi de şedinţele de presă oferite nu de politicieni, ci de oamenii de ştiinţă, urmând fiecare sfat al acestora.

La momentul de faţă, populaţia Islandei cu vârsta de peste 12 ani este vaccinată în proporţie de 85% .

Chiar dacă au crescut şi la ei cazurile de infectare cu tulpina Delta, oamenii au rămas calmi, au încredere în autorităţi, sunt bine informaţi, şcolile au început în condiţii normale, s-au relaxat şi restricţiile, iar viaţa a revenit aproape la normalitate. Majoritatea cazurilor de infectare recente nu au fost cazuri grave, ceea ce indică faptul că vaccinul ajută”, spune românca.

