Cum a fost transformat Clujul de Electric Castle Special. Zece fotografii spectaculoase

Pe lângă concerte, oferta EC_Special a conţinut discuţii pe teme de actualitate cu diferiţi specialişti, dar şi 11 instalaţii luminoase new media spectaculoase. Miercuri au continuat concertele în cele 9 puncte din oraş. Au fost 24 de concerte cu artişti români şi internaţionali printre care Asaf Avidan, Alternosfera, slowthai, OCS, Jurjak. Joi vor urca pe scena: Coma, Subcarpaţi, IAMDDB, Grimus, Scars of a Story, Emma, Alt Om, Dan Frânculescu, Medeea, Zada. Până duminică, în cadrul festivalului sunt expuse în oraş 11 instalaţii luminoase new media: pe faţada Bibiliotecii Academiei de pe strada Kogălniceanu, la Casa Municipală de Cultură, la Casa Tranzit, la Hotel Belvedere, la fosta Magazie de Pulbere şi la Turnul Paraşutiştilor de pe Cetăţuie.

Magazia de Pulbere (Cetăţuie):

• Tundra - “ROW”

Fosta Magazie de Pulbere a Imperiului Habsburgic găzduieşte o expoziţie luminoasă spectaculoasă.

”ROW” este o matrice modulară şi scalabilă de ecrane care pot forma diverse linii de lungime de orice formă dorită.

Luni-Joi 15-23

Vineri-Duminica 13-23

Belvedere (Cetăţuie)

• Vincent Houzé - “Fluid Structure”

Fluid Structure este o instalaţie interactivă ce recreează mişcarea apei sub influenţa diferiţilor stimuli.

Luni-Joi 15-23

Vineri-Duminica 13-23

Este nevoie de bilet de acces

Skytower (Turnul Paraşutiştilor la Cetăţuie)

• Alex Czertwertynski, EC Team - “Skytower”

Turnul Skytower este luminat şi emană fascicule de lumină.

Luni-Duminică dupa 21:00

Este nevoie de bilet de acces

Casa Tranzit (str. Bariţiu)

• Playmodes - “Espills”

„Espills” este o sculptură dinamică cu lumină solidă. Construită folosind fascicule laser, scanere laser şi oglinzi robotizate, este inspirată de formaţiuni cristaline.

Luni-Joi 14-22

Vineri-Duminica 12-22

Casa Municipală de Cultură (intrare prin Piaţa Unirii)

• Robert Hanke - “Phospor”

Phosphor este o experienţă audio-vizuala, o instalaţie luminoasă care se schimbă uşor de-a lungul timpului.

• Quiet Ensemble - “Unshaped”

Instalaţia “Unshaped” prezintă o pânză zburătoare, luminată.

• Radar | Mihai Cojocaru - “Game of Life”

Aceasta instalatie prezinta concept vizual bazat pe lumea cifrelor, cu o componenta interactiva de gaming.

• Digital Interactive Arts - “Kindred”

Kindred este o instalatie bazată pe conceptul de realitate virtuală.

Luni-Joi 15-23

Vineri-Duminică 13-23

Universităţii (str. Universităţii)

• Playmodes - “Beyond”

”Beyond” este un studiu asupra perspectivei vizuale şi auditive. Prin generarea unui tunel lung, extrem de captivant, punctele de fugă sunt făcute vizibile, consolidând efectele de adâncime şi percepţia de scară.

Luni-Duminică după ora 21:00

Biblioteca Academiei

• Hybrid Lab, clarObscura, Pal - Light performance at Academy Library

În cadrul acestei instalaţii vor fi prezentate proiecţii luminoase pe faţada bibliotecii.

Luni-Duminică după ora 21:00

EC Talks

A început seria de 12 întâlniri cu personalităţi de marcă din România în cadrul EC Talks despre stilul de viaţă sustenabil.

Joi 12 august programul este următorul:

 11:00 Masterclass

Dan Frînculescu, comediant, în dialog cu Vlad Tăuşance

 12:00 Masterclass

Daniel David, Rector UBB Cluj-Napoca, în dialog cu Vlad Tăuşance

 13:00 Mental Health - Pandemic aftermath

Anca Maftei, psihoterapeut, şi Petronela Rotar, scriitoare, în dialog cu Vlad Tăuşance