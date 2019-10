Ce se întâmplă la prima întâlnire din România a adepţilor teoriei Pământului plat. „Imaginile oferite de NASA sunt ori trucate, ori generate pe calculator“

Prima conferinţă internaţională din România a Pământului Plat are loc în zilele de 5-6 octombrie la Cluj. Organizată de Adrian Rus (54 de ani), un român stabilit de trei decenii în Statele Unite, conferinţa nu se bucuă de succes răsunător.



Circa 30-40 de oameni, incluzându-i şi pe invitaţii din străinătate, au sosit la Cluj, în prima zi a evenimentului. Cei mai mulţi dintre ei au venit din Bucureşti, dar au fost şi câţiva localnici şi cinci străini.

„Fotografiile cu Terra sunt trucate”

Organizatorul evenimentului, Adi Rus, este originar din Mediaş, a studiat la Politehnica din Cluj, dar are şi o diplomă în psihologie juridică, disciplină pe care a studiat-o la John Jay College of Criminal Justice din New York, şi a terminat un masterat în Educaţie, tot peste Ocean. Rus a investit peste 5.000 de dolari în organizarea evenimentului, incuzând chiria unei săli la un hotel de 5 stele din Cluj. „M-aş fi aşteptat să vină mai multă lume, greşeala mea este că nu am promovat prea mult evenimentul, mai ales afară. În ţară există teoretic undeva la 10.000 de adepţi ai teoriei, dar fie preţul biletelor, fie faptul că nu am pus conferinţa pe timpul verii, când oamenii sunt în concediu, a făcut ca lumea să nu se înghesuie”, spune Rus.

El a explicat şi motivele pentru care a decis să facă această conferinţă. „Scopul primei Conferinţe internaţionale a Pământului Plat din România, organizată la Cluj-Napoca, este de a aduce în atenţia opiniei publice acest subiect care a luat amploare începând cu 2015. Ne-am trezim la realitatea că tot ceea ce ni se spune nu este chiar aşa dacă verificăm, dacă nu mai acceptăm ce ni se oferă. Dacă cercetăm puţin, observăm că imaginile cu Pământul din spaţiu pe care ni le oferă NASA sunt ori trucate, ori generate pe calculator”, susţine el. Totuşi, Rus nu a putut să explice motivele pentru care s-ar dori ca omenirea să nu cunoască adevărul în această privinţă.

O conspiraţie satanică împotriva creştinilor

Mult mai dradical a fost Ştefan Muntean (foto, jos), unul dintre invitaţii speciali la acest eveniment. Originar din Bucureşti, Muntean este şi protagonistul documentarului „Calea întunecată a luminii” şi are un canal de Youtube în care îşi prezintă punctul de vedere în privinţa Terrei.

La conferinţa de sâmbătă, el a explicat că organizaţiile oculte, printre care masoneria şi Iluminati, au făcut tot posibilul ca oamenii să nu cunoască adevărul în privinţa formei Terrei. Asta pentru că, potrivit adepţilor teoriei Pământului Plat, Terra nu este o planetă sferică, ci este un tărâm fix, plat, iar deasupra se află soarele şi luna. Şi tot ei susţin că o conspiraţie de proporţii a făcut ca omenirea să fie minţită şi manipulată timp de secole, inoculându-se ideea globului pământesc. Gravitaţia nu există, iar Isaac Newton şi Albert Einstein ar fi făcut doar jocurile elitei mondiale,atunci când au elaborat teoriile pe care se bazează azi în mare partea fizica, a spus Ştefan Muntean.

„Einstein e un bolovan, Cavendish = cavern dish,am spus-o aşa pentru că el practic, prin experimentul lui a vrut să confirme gravitaţia, evoluţionismul şi, implicit, omul cavernelor. Iar Newton este cel care a dat noul ton, new – ton, pentru nonştiinţă, New Age, noua ştiinţă, Antichristul. Şi este până la urmă religia zeului soare, o altă modalitate de a venera soarele”, a adăugat Muntean.

Dar şi mai grav este, în opinia sa, faptul că omenirea ar urma să fie dusă spre pierzanie. Astfel, Ştefan Muntean spune că Terra ar urma să fie invadată în viitor de extratereştri, care, în viziunea sa, sunt demoni.