Prognoza meteo: Când loveşte marele viscol. Cum va fi vremea până pe 14 februarie, în ce regiuni se anunţă prăpăd

Conform directorului executiv al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu, în ianuarie ne putem aştepta la orice din partea vremii.

"Luna ianuarie este cea mai rece din calendar, deci ne putem imagina, cel puţin până în acest moment, că trebuie să ne aşteptăm ca temperatura medie să fie sub zero grade în cea mai mare parte a ţării, precipitaţiile să fie foarte puţine pe partea de est şi centru a teritoriului şi ceva mai multe pe vest şi sud-vest. Este luna cu recorduri de temperaturi minime, chiar dacă acestea s-au înregistrat foarte de demult, în 1942. Este o lună cu precipitaţii foarte reduse, cel puţin pe jumătatea de est a teritorului. Statistica ne arată că luna ianuarie are două viscole, luna februarie tot două viscole şi trebuie să fim atenţi şi la statistica de viscole din martie. De asemenea, să nu uităm că anul trecut am avut un viscol de proporţii şi în luna aprilie... Să lăsăm deschisă posibilitatea ca iarna să nu se încheie pe 28 februarie", a menţionat specialistul, citat de RTV.

Săptămâna 14.01.2019 – 21.01.2019

Valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale pentru această săptămână, posibil uşor mai ridicate în nord-estul şi în sudvestul extrem al ţării şi uşor mai coborâte în sud-estul teritoriului.

Regimul pluviometric va fi în general excedentar în regiunile intracarpatice, mai ales în zona Munţilor Apuseni şi în extremitatea nord-vestică a ţării. În rest, cantităţile de precipitaţii vor fi uşor deficitare.

Săptămâna 21.01.2019 – 28.01.2019

Temperaturile medii se vor situa uşor peste cele normale pentru această perioadă în sudul şi sud-estul ţării şi vor fi apropiate de mediile climatologice ale intervalului în rest.

Regimul pluviometric va fi excedentar la nivelul întregii ţări, dar mai ales în jumătatea sudică a teritoriului.

Săptămâna 28.01.2019 – 04.02.2019

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil uşor mai ridicate în sud-estul teritoriului.

Cantităţile de precipitaţii vor fi excedentare în regiunile extracarpatice şi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă în rest.

Săptămâna 04.02.2019 – 11.02.2019

Temperatura medie a aerului va avea valori în general apropiate de normele climatologice specifice acestui interval, la nivelul întregii ţări.

Regimul pluviometric va fi în general excedentar în regiunile sudice, estice şi de sud-est şi apropiat de cel normal al perioadei în rest.